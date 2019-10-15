台泥董事長張安平獲頒工研院新科院士　跨域整合能力成功翻轉台泥

▲ 台泥董事長張安平獲頒工研院新科院士。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

台泥董事長張安平今天獲頒工研院新科院士，由總統蔡英文親自授證。張安平表示，將這榮譽歸屬整個台泥團隊，感謝同仁的努力與用心。

工研院新科院士典禮，由總統蔡英文親自授證，提及張安平帶領產業綠色轉型，是推動循環經濟的指標企業與未來台灣產業的典範；工研院則以「跨界創新型舵手」描述張安平的跨域整合能力，從水泥、環保、觀光到能源，成功將台泥轉型為綠色環保工程公司，版圖跨向歐亞大陸，營運成長再創新高的同時，關注工業與社會的和諧共生，並尋找人類發展與環境之間的平衡，以水泥產業的優勢，透過循環經濟思維，將水泥業成為廢棄物資源化的核心產業，邁向永續城市目標。

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張安平致詞表示，十九、二十世紀的工業，只看到「社會達爾文主義」的價值觀，造成所有產業只注重追求效率和利潤，忘掉了社會和人類整體長期良性的發展，更忘掉了保護人類生存的環保與大自然的重要性。結果是造成了污染，和大環境受到嚴重的傷害。

張安平指出，「文明並不等於文化，文明與文化的落差是會產生衝突，但是人就是人，因為我們可以改變環境以及人類自身的行為。台泥會繼續盡我們的能力幫這個社會、國家、地球，做應該做的事情。」

此外，張安平也提出台泥兩大精神：第一"The future is worth it"，未來要做值得做的事情。第二是希臘文"Eudaimonia"，並以「真、善、美」三個字做為註解；張安平說，用"Mind’s eyes"去看世界的美麗，一起來追查生命中的那一道光，就是"Eudaimonia"，「沒有任何的光芒會比善良的光芒，更明亮、更美麗」。