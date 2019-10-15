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拆南方澳斷橋跨大步！鑽石鏈鋸助陣　試切割橋板面第1刀

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▲▼拆南方澳斷橋跨大步！鑽石鏈鋸（箭頭所指）助陣，試切割橋板面第1刀火花四射。（圖／台灣港務公司提供，下同）

▲拆南方澳斷橋跨大步！鑽石鏈鋸（箭頭所指）助陣，試切割橋板面第1刀火花四射。（圖／台灣港務公司提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

拆南方澳斷橋跨大步！15日鑽石鏈鋸助陣試切割橋板面第一刀時火花四射，切割相當順利，第1塊橋面版切割構件長14.5米，重量達百噸以上，並使用原有橋面版洩水孔作為吊掛鍊條空間，不須再焊接吊耳，除可節省時間外，更不受天候影響，拆除工程15日起將逐段清除橋面版，以恢復原有航道。

港務公司表示，繼14日完成移除南方澳斷橋豆腐岬側Y型兩股各68噸之鋼樑後，不受陣雨影響，15日已清除豆腐岬側之橋面混凝土，並完成切割放樣及吊鏈安裝，正接續採用鑽石鏈鋸進行橋面版試切割作業。

▲▼拆南方澳斷橋跨大步！鑽石鏈鋸（箭頭所指）助陣，試切割橋板面第1刀火花四射。（圖／台灣港務公司提供，下同）

而經施工團隊專業分析，第1塊橋面版切割構件長14.5米，重量達百噸以上，並使用原有橋面版洩水孔作為吊掛鍊條空間，不須再焊接吊耳，除可節省時間外，更不受天候影響，拆除工程今起將逐段清除橋面版。

另外，因應斷橋拆除工程進度所需，豆腐岬側完成拆除後，南方澳漁船將配合於24日切換至豆腐岬側30米寬新臨時航道進出，為此，港務公司於14日在蘇澳區漁會向漁民朋友說明相關拆除工程進度，並宣導新臨時航道切換時間；獲漁民朋友體諒，並同意配合調整至新臨時航道進出，依循航道標示燈等助航設施航行。

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