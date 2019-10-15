僱傭關係非核心問題　共享經濟協會籲政府：不應扼殺彈性工作機會

▲台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導

外送員接連車禍傷亡事件頻傳引發社會關注，勞動部大動作勞檢，雙方針對僱傭關係、承攬關係始終未達共識，對此，台灣協作暨共享經濟協會 (SEAT) 也於今（15日）召開記者會，針對現況提出3大訴求說明，呼籲政府核心問題不在僱傭關係，不該扼殺年輕人彈性工作的機會。

對於勞動部將事件焦點聚焦於「承攬或僱傭」關係之界定，台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦憂心此舉會扼殺年輕人追求彈性的工作機會，他認為共享經濟的運作必要的「彈性」才能媒合供與需，不該以僵化的僱傭關係框架直接套用在此事件上。傳統僱傭關係打卡機制、獎懲制度都不一定是年輕人所追求的，也無助於共享經濟正面發展。

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▲UberEats。（圖／翻攝自Uber官網）



協會表示早在今年中就已開始與政府各機關單位積極溝通，除了釐清合理責任歸屬與新型態彈性工作、新經濟發展模式外，也著重如何兼顧外送員權益與消費者保障問題，持續與勞動部、金管會、經濟部等主管機關討論。

對於行政院與勞動部大動作認定外送員與平台間存在「僱傭關係」，台灣共享經濟協會認為此擧對於希望以彈性工作方式爭取更多收入的年輕人的保障難有實質幫助，希望能成為消費者、民間企業與政府間溝通的橋樑，並提出以下三點説明。

1.政府應廣納建言充分討論後決策

協會認為共享經濟興起、業態轉變是全球趨勢，外送平台蓬勃發展證明所提供消費者、合作店家及個人便利性，對合作店家競爭力提升、對不同需求族群提供彈性就業機會，均對社會帶來正面意義。全台共有超過萬名的服務提供者毎日運用平台接案，決策牽連廣大，呼簫政府應該與各界積極溝通，想辦法解套規範新的經濟模式。

2.僱傭關係認定有助於責任釐清，卻不能減少事故發生

理事長彭仕邦強調，目前最需要解決的問題是「年輕朋友為了增加收入暴露於交通安全風險下」，共享經濟核心在於「彈性」，可以彈性掌握額外收入來源。他提到，問題不在於外送員是否為公司僱聘與否，而是法律如何訂定，在消費者權益不受損情況下，外送員可以得到最大保障。全球工作趨勢正在改變，並非受到任何雇主或單位保護才能得到保障，不該受限於此。

另外，應聚焦在有無具體機制能有效的事前預防方式降低外送風險，像是機車限速、連績工時的上限、投保機制的訂定等等，盡快討論明確可保障外送員與消費者的措施，才是真正核心所在，未來也將要求平台業者自身要求外送員車速與教育訓練等。

3.持績邀集外送平台以及政府部門理性討論

各行各業有不同的商業模式，外送人員也有不同從業需求，協會希望積極正面解決而非限制業態發展，無論承攬、僱傭或各種混合型態的合作方式，皆為滿足不同需求而存在。希望與勞動部、經濟部、金管會等政府單位共同研議，提出最佳解決辦法，讓共享經濟能蓬勃發展。

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