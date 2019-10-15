助重症病童圓夢！　14位跨國藝術家義賣捐慈善晚宴

記者鍾欣妍／綜合報導

喜願基金會第九度攜手WE PEOPLE東西名人合作慈善晚宴，以「願望認購」為主題，由御書房藝廊藝術總監王品茜策展，並力邀14位年齡層跨越半世紀的國際藝術家，完全無償捐贈作品，盼能為重症病童籌募圓夢基金盡一份心力。

▲▼喜願基金會第九度攜手WE PEOPLE東西名人合作慈善晚宴，邀請14位跨國際藝術家完全無償捐贈作品，盼能為重症病童籌募圓夢基金盡一份心力。（圖／喜願基金會提供）

御書房藝廊長期致力於社會公益，以超過三十年耕耘藝術界的專業實力，首次大規模邀集跨國藝術家，包括楊識宏、梁君午、楊柏林、呂榮琛、蔡志松、劉文瑄、雷悌、張子晴、連建興、王懷慶、曾雍甯、韓相胤、沈子堯、王衍成一起響應此次慈善活動，每一幅巨作都是畫家嘔心瀝血的夢想實踐，希望傳遞無限生命力量予重症病童們，激勵他們勇敢實現最大願望，獲得抗病的能量﹗而曾協助實現喜願兒願望的國際巨星李玟CoCo，也將一同見證圓夢帶來的能量與感動。

▲▼喜願基金會攜手WE PEOPLE東西名人合作慈善晚宴，以「願望認購」為主題。（圖／喜願基金會提供）

本次慈善晚宴將在10／20舉辦，地點是台北文華東方酒店大宴會廳。另外，isart.tw線上藝廊也將持續一個月的慈善義賣，將所得扣除成本後全數捐出，希望這次無法到場參與晚宴的善心人士，也能有機會發揮愛心，在網路上認購藝術品，將善念擴散影響更多人。

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