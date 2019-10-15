台灣漁船勾結蒙古貨船　海上走私6千箱私菸！市價超過1200萬

▲桃園地檢署會同高雄地檢署上週在高雄外海查緝蒙古籍貨船、漁船與台籍漁船走私洋菸逾6千箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園、高雄地檢署上週聯手指揮警方、海巡署等單位在高雄外海查緝蒙古籍貨船、漁船與台籍漁船涉嫌走私未稅洋菸，總計在3艘船上起出逾6千箱走私洋菸，市價逾1200萬元，檢方指出，上月接獲線報指稱有不法集團跨境走私洋菸，檢警佈線過濾資料後鎖定可能涉案船隻，申請搜索票後指揮偵辦，目前將依違反菸酒管理法，由高雄地檢署偵辦。

桃園、高雄地檢署於本月4日、5日共同指揮桃園市警局龜山分局、高雄港務警察總隊、桃園市警局刑大、海巡署南部機動海巡隊、台中港務警察總隊等單位，在高雄外海西南方約70海里處稽查蒙古籍貨船、蒙古籍漁船與1艘台籍漁船，在3艘船上查出走私菸品，總計查扣私菸共計6467箱。



桃園地檢署指出，檢察官楊挺宏接獲情資顯示有不法跨境走私集團利用貨船出貨、漁船中轉方式將未稅菸品私運入台，指揮警方、海巡等單位組成專案小組，鎖定特定船隻可能涉案，因隸屬高雄地檢署管轄，由高雄地檢署檢察官童志曜向高雄地院申請搜索票，並指揮專案小組偵辦。



海巡署緝私艦登檢3艘船隻後，發現船上有大量黑色塑膠袋包裝物品，同船旁另有一艘蒙古籍漁船正從貨船接運黑色包裝物品，後來又發現台籍漁船正靠貨船接駁，經清點後在蒙古籍貨船上起出未稅洋菸5230箱、蒙古籍漁船上有837箱、台籍漁船上則有400箱，總計有6467箱私菸，全案已由高雄府財政局依規定查扣，全案依違反菸酒管理法，由高雄地檢署進一步偵辦。

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