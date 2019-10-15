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「叔叔」睡著後才能動…女童含淚把他的手抽出　單親媽怒告

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲10歲的小花信任黃男卻慘遭指侵，一度逃脫又被硬抱回去，直到黃男睡著，她才含淚將「叔叔」的狼爪從「尿尿的地方」抽出。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

新北市女子凡凡（化名）2015年間，與黃姓男子相識結為乾兄妹，4個孩子與黃男相處融洽，都叫他「偉叔叔」，不料黃男竟利用這份信任，於2018年中秋前夕某晚，在凡凡面前指侵她10歲的女兒小花，小花覺得很痛一度躲開，卻又被黃男硬抱回來再度指侵，直到黃男睡著後，小花才含淚把「偉叔叔」的狼爪從「尿尿的地方」抽出。士林地院審理期間，凡凡的大女兒小如，也控訴黃男在她小學3年級時對她指侵，但法官認為這部分證據不足，最後依黃男對小花的犯行，判他7年4月徒刑。

黃男與凡凡來往期間，時常到她住處過夜，後來凡凡離婚從三芝搬到淡水，黃男仍持續探訪，期間與4個小孩互動親密，對凡凡的2個女兒小如、小花更是疼愛有加，時常將她們抱到腿上，偶爾還抱在一起睡，看似溫馨的畫面，實際卻是黃男看上小女孩天真無知、年幼可欺，一步步實踐心底那變態企圖的作為…。

黃男於2018年9月22日晚間，到凡凡家中喝酒，醉後稱要小睡醒酒，並指定要抱著小花一起睡，當時凡凡和小如、小女兒睡在床上，黃男則與小花打地鋪，但凡凡見黃男抱著小花時「手在棉被內一直動」，驚覺不對勁趕緊叫黃男離開，隔天一早詢問「叔叔有沒有摸妳下面？」，小花才向凡凡哭訴，「叔叔的手和手指伸進我褲子裡，摸我尿尿的地方，好痛」，讓凡凡氣得報警，並於2018年11月間到醫院驗傷，在小花的處女膜發現舊撕裂傷。

偵訊期間，凡凡的大女兒小如也出面控訴，指她在小學3升4年級期間（2016至2017年），曾三度遭黃男指侵，其中一次黃男在客廳裡，以公主抱讓小如坐在腿上，並伸手進她褲子裡摸「尿尿的地方」，她覺得很不舒服，之後也有告訴媽媽。

黃男於庭上辯稱，他2018年中秋節前2天，看凡凡將小孩關在陽台，還不讓孩子們吃東西，便因管教問題與凡凡吵了一架，之後沒再去過她家，沒多久竟被指控性侵，讓他覺得莫名其妙。黃男律師則稱，小花指控當下，凡凡就在旁邊，黃男根本不可能犯案，且當時蓋著棉被，凡凡又如何能確定黃男性侵小花？且小花證述時，許多問題回答「忘記了」，她的證詞顯然有瑕疵。

士林地院審理認為，黃男主張的吵架時間，距凡凡11月報案過了2個月，難以想像凡凡會為了誣陷黃男，而不顧女兒名節、又背負誣告風險，且凡凡、小如、小花母女3人，皆否認有將弟弟關在陽台的事情，法官不採信黃男說法。

小花指控黃男部分，法官雖認為小花的證詞有些許前後不一，但考量小花年幼，審理時無法連續描述遭性侵過程，應屬合理，且小花平時與黃男相處融洽，沒有誣陷他的動機，另外，母親凡凡也證稱看到黃男「手在棉被內一直動」，更有醫院驗傷單為證，認定黃男對小花犯行明確，應予定罪。至於小如控訴黃男部分，內容皆只有她一人證詞，且檢察官於庭中詰問時，小如說詞反覆，也與凡凡證詞有所出入，法官認罪證不足，判無罪。士林地院最後以黃男對小花的犯行，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處7年4月徒刑。

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