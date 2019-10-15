主計總處：8月平均薪資為4萬2135元　金融、保險業增加最多

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（15）日公布108年8月工業及服務業全體受僱員工每人月薪，平均為4萬2135元，年增2.22%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為5萬1040元，月減3.94%，年增2.67%。另外，1至8月全體受僱員工經常性薪資則為4萬1760元，較去年同增加2.32%，總薪資較去年同期增加1.94%。

主計總處指出，8月底全體受僱員工人數為799萬3000人，較7月底增加3000人或0.04%；而1至8月受僱員工人數為794萬7000人，較去年同期增加9萬1000人或1.16%。

請繼續往下閱讀...

另外，若是以行業別的月薪變動來觀察，金融及保險業因本月業績較佳，月增5.21%最高。而在總薪資的部分，運輸及倉儲業受部分廠商8月發放績效獎金影響，月增39.6%較高，另外金融及保險業增加11.88%、用水供應及汙染整治業增加11.65%。

而電力及然氣供應業、電子零組件製造業則是受到部分廠商上個月發放績效獎金、員工酬勞等影響，分別月減36.03%、31.96%，另外，礦業及土石採取業減少27.13%，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業也減少12.39%。

主計總處表示，如果就以目前月薪成長幅度來看，目前台灣的月薪成長是呈現相當穩定的，就拿今年1至8月全體受僱員工月薪平均為4萬1760元，較去年同期增加2.32%，總薪資也較去年同期增加1.94%，且在剔除物價因素後，實質月薪年增1.78%，實質總薪資年增1.4%為例，月薪都是呈現穩定成長狀態。