莫那魯道託夢「好濕！好冷！」　挖開烈士墓…果真塌陷+漏水

▲莫那魯道託夢又濕又冷，挖開墓穴竟真的塌陷又漏水。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

霧社事件10月27日將滿89年，各界也將舉辦追思祭儀，但近日卻有遺族代表向公所表示，莫那魯道等祖靈向其託夢，表示住的地方又濕又冷，希望可以請專業的修墓師傅勘查開挖。令人震驚的是，師傅到場後竟真的發現墓上方水泥有輕微塌陷並漏水，與遺族的夢境幾乎吻合，讓人瞬間雞皮疙瘩狂冒，直呼不可思議。

賽德克族馬赫坡社頭目莫那魯道因不滿日本暴力統治，1930年10月27日率領6個部落族人起兵反抗，但隨即遭到日軍強力鎮壓，莫那魯道及族人不敵日方的強大武力只好撤退，最後宣告失敗。事後，莫那魯道寧死不屈，壯烈成仁，後人也因此將此事件稱為霧社事件。

▲遺族倍託夢後焦急委請修墓師傅進行修繕。（圖／記者白珈陽翻攝）

事隔多年，國民政府在霧社事件發生地設立原住民抗日紀念碑，莫那魯道及抗日烈士的遺骨也歸葬在紀念碑後方，並設立莫那魯道之墓，地方各地也在每年的10月27日會舉辦追思祭儀。

不過，近日在召開霧社事件追思祭儀籌備會時，卻有遺族代表向公所反應，有耆老經常夢到祖靈，並且表示住的地方又濕又冷，而為了讓遺族安心，公所也委請專業的修墓師傅到場勘查開挖，沒想到竟真的發現墓上方的水泥部分有輕微坍塌，還因此造成漏水，與遺族的夢境不謀而合，也讓人直呼太玄了。

▲莫那魯道託夢又濕又冷，挖開墓穴竟真的塌陷又漏水。（圖／記者白珈陽翻攝）

修墓師傅表示，當時將墓上方水泥打開一小部分，確實發現塌陷及漏水，所幸裡頭的檜木棺木還呈現天然紅色，表示並未嚴重腐爛變黑，且也已從14日開始修繕，目前將會先以修補漏水與加裝排氣孔，讓內部的水氣能夠順利排出，其餘的處置方式將會在與遺族商討後再進行修繕。

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