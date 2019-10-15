背包遺落公車亭…「警界李千娜」相助　日女大讚：台灣警察真好

▲台中市第四警分局女警薛郁琦日前協助日籍女子里加子尋回背包，2人在派出所合影並互加臉書好友。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第四警分局女警薛郁琦日前備勤時，有熱心民眾拾獲背包交到派出所招領，薛員檢視背包內物品後，發現內有日幣及機票，立即撥打航空公司電話幫忙連繫失主，不到30分鐘，19歲日本女子里加子（Rikako）就抵達派出所，但看上去有點不知所措，此時有日文二級檢定合格資格的薛員便上前以日語向她說明，她才展開笑顏，也十分感謝警方的協助。里加子除與薛互加臉書好友外，回日本後更在臉書大讚「台灣警察真好」。

台中市第四警分局春社派出所表示，女警薛郁琦日前下午備勤時，有民眾在公車候車亭拾獲一個背包，於是拿到派出所招領；經薛仔細檢查背包，發現包內有日幣2萬4000元及機票1張，她撥打該航空公司電話請業者幫忙連繫失主，不到30分鐘，日籍女子里加子走進派出所。

里加子慌忙走進派出所時，因不懂中文顯得有些不知所措，薛立刻上前以日文向她說明。里加子聽到女警會講日文，這才安心地展開笑顏，表示有人向她通知要到派出所領回遺失物，當看到薛拿出失而復得的背包，不停地向她說「ありがとう（謝謝）」，雙方還開心的合照留影，並互加臉書好友。而里加子回日本後，在臉書描述這場際遇，盛讚「台灣的警察真的很好」。

▲台中市第四警分局女警薛郁琦日前協助日籍女子里加子尋回背包，2人在派出所合影並互加臉書好友。

▲里加子回國後在臉書大讚「台灣的警察真的很好」。

該派出所表示，女警薛郁琦是台中科技大學應用外語系畢業，通過日文二級檢定，人稱「派出所的人體翻譯機」，凡是有日籍旅客上門求助，都是由她出馬解決，幫助過的日客不勝枚舉，也有許多同仁認為薛的外型神似歌手李千娜。

春社派出所長江松泳說，轄內的彩虹眷村遊客相當多，外籍旅客慕名前來，提醒民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興！

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