南方澳斷橋奪6命已2周！　一張圖曝「最新拆除進度」

▲南方澳大橋進行拆除工程，目前正以鑽石鏈鋸試切割。（圖／台灣港務公司提供）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳斷橋造成6名外籍漁工罹難，目前正進行拆除工程作業，14日已移除南方澳跨港大橋豆腐岬側Y型兩股鋼樑。台灣港務公司報告，今（15）日已清除豆腐岬側的橋面混凝土，正接續採用鑽石鏈鋸進行橋面版試切割作業，將逐段清除橋面版，以恢復原有航道。

港務公司說，繼昨（14）日完成移除南方澳跨港大橋豆腐岬側Y型兩股各68噸之鋼樑後，不受陣雨影響，15日已清除豆腐岬側之橋面混凝土，並完成切割放樣及吊鏈安裝，正接續採用鑽石鏈鋸進行橋面版試切割作業。

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港務公司表示，經施工團隊專業分析，第一塊橋面版切割構件長14.5米，重量達百噸以上，並使用原有橋面版洩水孔作為吊掛鍊條空間，不須再焊接吊耳，除可節省時間外，更不受天候影響，拆除工程今起將逐段清除橋面版，以恢復原有航道，感謝各界持續關心及配合。

在南方澳大橋坍塌後，不僅影響漁民作業，也影響當地交通，交通部著手規劃橋梁的興建工程，目標3年內完工啟用。對此，林佳龍14日在立院表示，講3年是希望時間上不要太過匆促，不過，南方澳大橋的重建是由公路總局的蘇花改工程團隊接手，2周內會提出後續規劃跟執行期程，以他們的能力跟經驗，時間應該可以再縮短。

交通部次長黃玉霖日前也指出，初步預估，新橋造價約為新台幣5.2億元左右，重建規模不是只有橋面本身，包含兩邊聯絡道會一併拆除，蓋出一條全新橋梁，此外，橋梁形式講究功能、安全，兼顧南方澳漁港成為一個國際觀光港。

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