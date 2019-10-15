美國撤軍敘北「魯莽+狀況外」　俄羅斯坐收中東影響力

▲美國總統川普（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國自從宣布自敘利亞北部撤軍後，除了會庫德族面臨土耳其更直接的攻擊外，也給了俄羅斯在中東地區擴展勢力的機會。外媒指出，相較於美國的「魯莽、狀況外」，俄羅斯更能在中東各國間保有談判的能力，甚至有消息指出，敘利亞政府與庫德族達成協議，同意協防北部邊境，就是俄羅斯在背後促成的。

綜合《華盛頓郵報》、《德國之聲》報導指出，俄羅斯政府與沙烏地阿拉伯、伊朗等國家，一直保持著良好的關係，就在美國大動肝火指責沙國王儲謀殺記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），對伊朗發動經濟制裁之際，俄羅斯靠著外交拉攏，成為中東地區的「隱藏王者」。美國喬治梅森大學（George Mason University）教授卡茲（Mark Katz）指出，美國近年的魯莽和狀況外，替俄國鋪好在中東發揮的道路。

▲普丁出訪沙烏地阿拉伯，右為國王沙爾曼（King Salman）。（圖／路透）



俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）15日拜訪沙烏地阿拉伯，沙國國王還以21響禮砲歡迎，並感謝俄羅斯在該區和全球所扮演的積極角色。俄沙兩國除了能源與經貿合作外，還進一步討論敘利亞戰爭在內的區域軍事、政治情勢。

另外在土耳其與敘利亞的戰事中，俄羅斯也參與其中。庫德族日前和敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）達成協議，政府軍將北上協防邊境，共同抵抗土耳其的攻擊，《德國之聲》指出，這項協議就是俄國在背後從中促成，因為莫斯科與德黑蘭都是阿塞德政權的靠山。

中東情勢專家昂蒂科夫（Andrei Ontikov）表示，俄羅斯希望盡早將美國趕出中東，儘管俄羅斯和土耳其之間也存在著分歧，「但如果要在美土之間做選擇，俄羅斯絕對會選土耳其。」昂蒂科夫認為，在敘利亞的問題上，俄土兩國還有可能進行「建設性對話」，但這件事絕對不會發生在美俄之間。

《華盛頓郵報》同樣認為，若是讓同屬北大西洋公約組織（OTAN）的美國與土耳其持續分裂，那麼就可以給俄羅斯更多機會，減弱這些西方聯盟國之間的關係，藉機壯大自身在中東各國的影響力。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

