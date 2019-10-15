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新北紀錄片赴法國坎城影視節　成功推升國際能見度

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▲ 新北紀錄片赴法國坎城影視節 成功推升國際能見度。（圖／新北市新聞局提供）

▲ 新北紀錄片赴法國坎城影視節，札幌電視台團體到台灣館洽談紀錄片合作。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

法國坎城 MIPCOM影視節，為全球最專業的影視商務交流展會，每年秋季彙集了來自世界一流影視製作公司、發行商、OTT 平台。新北市政府14日首赴法國，展出五部歷屆新北市紀錄片獎優選長片作品及2019年12部優選短片，期盼藉此協助導演爭取海外發行機會，推升台灣紀錄片的國際能見度，讓台灣的紀錄片被世界看見。

新北市新聞局表示，本次五部新北市優選長片作品取材面向多元，包含記錄南澳泰雅族人傳統領域環保及開發的《翻越之後》、記錄台中建國市場搬遷的《遷移啟事》、探討空氣污染問題的《風從哪裡來》、記錄台灣同志基督徒的生命故事的《牧者》、記錄台灣美援時期一段神秘實驗歷史的《再會啦白宮》等，另展出2019年新北市紀錄片獎12部優選短片。

▲ 新北紀錄片赴法國坎城影視節 成功推升國際能見度。（圖／新北市新聞局提供）

▲ 新北紀錄片赴法國坎城影視節，印度VSION PRODUCTIONS代表至台灣館表示對紀錄片的合作有興趣。

新北市新聞局紀錄片專案負責人賴素惠及李泱瑾專程赴法代表出席，特別於上午meet-up 會議中，上台介紹新北市紀錄片獎，為台灣紀錄片尋求更多國際合作機會。日本札幌電視台來到展位，表示他們曾聽過新北市舉辦的紀錄片獎，他們也有舉辦培養新導演的紀錄片提案，希望2020年可以互相交流合作。另來自英國、韓國、印度等地的製作公司及視覺技術等，也對新北市紀錄片獎的輔導的紀錄片表示高度興趣，讓新北市紀錄片大大提升世界能見度。

新聞局長蔣志薇表示，新北市積極將台灣紀錄片推上國際舞台，近年除參與海外影展放映外，有鑑於影視產業跨國合製的興起，2019年首度嘗試參與「法國坎城 MIPCOM影視節」，期盼藉由參與世界指標性影視展覽，將國際市場的趨勢及脈動的經驗轉化，給予紀錄片工作者更多實質上的協助，讓全球透過台灣紀錄片認識台灣，也讓台灣的紀錄片被世界看見。

蔣志薇說，新北市紀錄片獎已邁入第九年，提供紀錄片工作者拍攝資金、辦理監製工作坊邀請監製指導紀錄片拍攝、提供播映平台，亦將版權回歸導演，不僅給予盡情發揮創作的機會，更是資金和經驗取得的窗口，已協助近百部紀錄片完成拍攝。法國坎城影視節展有來自110個國家、2047個參展商、4800位買家，希望透過本次的參展，為台灣紀錄片尋求更多國際合作機會。

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