「麻黃鹼」藏飼料袋！　金門史上最大宗運毒案手法曝光

記者張君豪／金門報導

海巡署偵防分署金門查緝隊日前接獲線報，發現金門有運毒集團勾結對岸毒梟，以運送飼料方式在福建省大嶝海域，接駁20包重達498公斤安毒先驅原料「麻黃鹼」上岸打算走小三通方式闖關，毒品原料運回料羅淺水碼頭後改貨車運輸，所幸即遭海巡署幹員當場攔下，海巡人員兵分多路陸續逮捕5名運毒主嫌共犯。

▲海巡署偵防分署破獲金門史上最大宗的麻黃鹼走私運毒案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署偵防分署破獲金門史上最大宗的麻黃鹼走私運毒案。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：這次行動查獲的原料總量估計可製造安非他命約400公斤，市價高達新台幣約5億元，可供應約800萬人次吸食，是金門當地治安史上最大量的運毒案件。

▲海巡署偵防分署破獲金門史上最大宗的麻黃鹼走私運毒案。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署說，這次行動由偵防分署金門查緝隊與金門地檢署成立聯合專案小組、指揮金門、彰化查緝隊、金馬澎分署第九岸巡隊、金湖警分局、刑事局偵六大隊第五隊、並請求高雄港警總隊、金門憲兵隊、關務署等單位支援聯。

▲海巡署偵防分署破獲金門史上最大宗的麻黃鹼走私運毒案。（圖／記者張君豪翻攝）

經專案人員監控，發現陳嫌在今年7月24日晚間，駕駛金門某航運公司船舶前往大陸福建省大嶝海域，在該海域以船船貼近方式，接駁20包以飼料袋內裝安非他命先驅原料「麻黃鹼」運毒集團先把這批「毒飼料」藏在船舶密艙內，運抵金門料羅淺水碼頭後再塞入訂製的木頭床板中，透過小貨車打算透過金門送台灣的貨運公司運輸。

幹員按兵不動監控，查緝隊人員在7月28日上午執行攻堅，在金門縣金湖鎮料羅淺水碼頭攔下佯裝搬運家具的貨車，並在車上木板床釘死的底板內查獲498公斤的麻黃鹼，並逮捕委託寄貨鄭姓男子、海巡人員過濾與鄭嫌有關人等的出海登記資料、手機數位鑑識等偵查技術，陸續逮捕幕後操盤的陳姓主嫌等3人、以及協助租車、訂製床板的蔡姓男子，全案宣告偵破。

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