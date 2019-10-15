出訪柏林燈節收穫滿　林智堅：2021台灣燈會說新竹故事

▲柏林燈節以創意光雕結合古蹟展現城市特色，林智堅參訪為2020台灣燈會取經。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅率團參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，在策展團隊陪同下進行2小時徒步導覽，並與策展人BirgitZander進行充實交流，林智堅表示，此次參訪收穫滿滿，體驗柏林燈節成功的三大要素，也就是創新、結合古蹟與步行系統，他說，2021台灣燈會要結合城市地景與歷史，用創新手法說出新竹的故事，讓每位旅客留下深刻印象。

為取經國外大型藝文活動經驗，林智堅利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，延續國外參訪的鐵人傳統，短短4天參訪超過13個行程，除參加「哥本哈根文化之夜」(Kulturnatten Culture Night)以及連續三晚參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，更拜會德國柏林燈節策展團隊，從徵件過程、志工訓練到城市特色，林智堅與策展人BirgitZander暢談交流。

「我們要用創新手法說自己的故事！」林智堅表示，正值柏林圍牆倒下30週年，他在今年柏林燈光節許多作品都看見柏林圍牆意象，用不同創作突顯「自由」價值，2012台灣燈會也要結合城市歷史，說出新竹的故事。

林智堅也向BirgitZander提問，為何選擇「十月」舉辦柏林燈節，BirgitZander分享，柏林十月份天氣漸漸寒冷、人潮較為冷清，而柏林燈節帶來的觀光人潮，一改過去冷清，帶來百萬參觀人次，更成為城市觀光的重要品牌。

BirgitZander擁有長達15年的柏林燈節策展經驗，他回憶，最早曾隻身一人寫企劃，向觀光部門提案，經過團隊多年努力不懈，才逐漸成為城市品牌。他也強調，最重要的動力，就是「身為柏林人的初心」，要透過光雕藝術與建築，說出屬於這座城市的故事。

林智堅強調，2021台灣燈會首度在新竹舉辦，將結合此次參訪、全力籌辦，他也向BirgitZander分享對2021台灣燈會的期待，「要讓每位訪客留下深刻印象」。

林智堅強調，新竹市有300年悠久歷史與獨特的科技產業，將透過「光」的元素、結合光雕，讓新竹市古蹟群展現不同風貌。

而步行系統也是燈節人潮關鍵，林智堅表示，市府團隊在四天行程中，每天步行超過10公里，體驗哥本哈根與柏林兩座城市的步行系統，並結合夜間觀光活動，創造難忘的燈節經驗。

林智堅也力邀策展團隊前參訪台灣燈會，並親身來新竹市體驗小城魅力，期待更進一步的合作，將2021台灣燈會推向國際。

柏林燈光節策展團隊除了針對硬體技術、城市觀光、行銷推廣等範圍與市府團隊進行交流外，也為市府團隊進行長達兩小時的徒步導覽，從建築選擇到故事取材都傾囊相授，期待雙方在台灣相會，體驗台灣獨有的燈節文化，透過燈節進行更深度的交流。