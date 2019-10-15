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無人機考照「通過率8成」！民間單位最快年底可考　一般玩家要等明年

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▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲全台首座無人機考場位於苗栗後龍溪畔，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

無人機管理新制明年3月31日開始實施，民航局9月起開始辦理無人機考照預考，截至目前，已有330人報考，其中268人通過，通過率81%；術科因受限於考場數量，目前完成90人報考，78人通過，通過率87%。民航局表示，在第一、二階段中央及地方機關人員完成預考，預計法人及媒體最快12月下旬或明年1月初就可報考。

▲▼全台首場無人機考試登場。（圖／記者賴文萱攝）

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▲無人機考試學科測驗，截至目前通過率有81%。（圖／記者賴文萱攝）

民航局副局長何淑萍表示，民航局上月開始舉辦預考，第一階段受理中央機關人員報考，第二階段則為地方機關人員，希望能在新制實施前完成前兩階段預考；與公務機關有合作關係的法人及媒體，則納入第三階段或新制實施後的第一波考試。

▲▼民航局副局長何淑萍、標準組組長林俊良。（圖／記者賴文萱攝）

▲民航局副局長何淑萍（左）、標準組組長林俊良（右）說明無人機考照進度。（圖／記者賴文萱攝）

民航局指出，當時受限僅有3處術科考場，考官也必須由中科院支援，是否能在新制上路前實施三波預考，並無絕對把握。但目前已新增位於台中市的農委會農藥藥物毒物試驗所1處考場，新北市東南科大、宜蘭大學以及台中教育大學3處考場也在審查中，最快下月就可派上用場，且已有14名考官通過測試並開始接受派遣，在場地增加、考官人力也相對充裕下，預考進度可望提前達成。

民航局標準組組長林俊良補充，以4處考場預估，1個半月可消化400人次報考，預估到明年3/31新制上路前，將可有2000人完成考照，但一般玩家估要等到明年新制上路後才考得到。預計本月底前，第一階段預考可望全數完成，同時也會完成第二波的種子考官測驗。

近日民航局將開始通知接受第二波預考的機關與人員，預計月底第一階段預考結束後，就會展開第二階段預考，順利的話，可在一個月內完成。第三階段將以與政府機關有合作關係的法人及媒體為預考對象，調查過程，民航局也會要求可參與預考的相關單位先排定接受考試人員的優先順序，順利的話，希望能在12月下旬或明年1月初辦理第三階段預考。

▲全國首座無人機考場，預計2019年9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無人機術科考試共有7個項目，包含定點起降與四面停懸、八字水平圓等。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，民航局也將建置無人機全台圖資App，盤點出全台22縣市無人機開放及限制區域。根據各縣市初步規劃，彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣及澎湖縣等4個縣市政府除限制區域，其餘區域開放；台北市、新北市、台南市等3個縣市政府已正面表列提供遙控無人機活動區域；連江縣因在航空站四週一定範圍，且其他區域涉及軍事設施也全面管制，爰全區不開放。

其他縣市有部分還在評估要採取正面表列開放區或是負面表列限制區域，但宜蘭、基隆、高雄3縣市則是尚未繳交圖資資料。民航局表示，由於新制實施在即，會加快腳步與各地政府聯繫，趕在上路前建立完整圖資，為法令的執行與民眾的操作遵循提供可靠的基礎。

民航局規定，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤但是要在活動場所空拍，都需要有證照。術科考試內容分為7個項目，包含飛行前檢查、定點起降與四面停懸、八字水平圓、側面停旋及前進後退、高度保持五邊飛行、緊急程序處置、飛行後檢查等。

 *學科測驗規範（試行）
https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2620&lang=1

*術科測驗規範（試行）
https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2621&lang=1

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