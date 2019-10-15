全銓擬換股下櫃　宏育以每股13.4元收購成子公司

▲股市示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

上櫃公司全銓租賃（8913）今（15）日召開重訊記者會，宣布董事會通過與宏育管理顧問公司簽署股份轉換契約，以每股13.4元現金對價取得全數已發行流通在外普通股，使全銓成為宏育100%持有的子公司。

全銓指出，面對國內外大環境及商業不動產市場的變遷和挑戰，以及資產規模短期無法達到最適經濟規模的現實困難，今年上半年出現自2005年來首次的虧損。因此在考量未來取得優質不動產的時間與資金難以精準估計，預期業務發展前景混沌不明的狀況下，為公司長期發展規劃及保障股東投資權益，擬透過與宏育公司之股份轉換，讓公司有時間與空間爭取轉型的機會。

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全銓表示，考量公司長期發展規劃以及實現股東投資權益，擬透過與宏育簽署股份轉換契約，以全銓普通股每股13.4元的現金為對價支付予全銓股東，以取得本公司全部已發行且流通在外之普通股股份，使本公司成為宏育百分之百持股的子公司，未來也將遞件申請股票終止上櫃。

全銓租賃於1984年成立，當時公司名稱為交運通租賃，創立初期由美商運通租賃公司、交通銀行及彰化銀行共同出資1億元，隨後在1993年因股東改組更名為華夏租賃，中華開發工業銀行成為主要股東，並負責經營，更在1998年正式在櫃買中心掛牌上櫃。

不過，公司進行大規模減資彌補虧損後，主要股東中華開發工業銀行於2005年出售全部股權，全面退出經營，由董事長李家弘承擔起重整公司的責任，經營策略轉向以商業不動產租賃為主軸，公司也兩度更名，先更名華夏融資，再更名為全銓租賃。