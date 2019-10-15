【廣編】網紅公布私房菜單 「每日運動1纖奶」是關鍵

▲運動潮模Angelina的高效省時7-11健身餐。

圖、文／統一提供

放肆大餐後總讓人罪惡感十足，BODYTALK纖奶為降低全民的罪惡感，邀請五位高人氣健身網紅-運動潮模Angelina、健身女神Ashlee咻咻、飲食控制達人雀兒、肌肉舞王胡峻豪Tsz及健身系玩家張賢，加入「高效Body五日挑戰」訓練營。他們將公布自己研發的高效省時五日「纖」菜單，並搭配適時的運動，號召網友一起建立健康飲食及運動習慣。

五位人氣網紅連續五日透過自己的IG社群平台分享獨家菜單，提供網友多元選擇搭配。人氣網紅也推薦戒掉有糖手搖飲料，改成每天一杯高纖牛奶加一杯高纖豆漿，以補充一日攝取不足之膳食纖維與蛋白質。而高纖牛奶建議飲用時機可在早餐或運動前後，輕鬆達到飲食控制！

受到網紅激推的BODYTALK纖奶為高纖低脂牛乳，是目前市面上唯一含有膳食纖維的牛奶。專為忙碌的都會男女設計，以簡單便利的方式促進新陳代謝。BODYTALK纖奶添加日本研發的Fibersol-2可溶性膳食纖維，約等同3根香焦的膳食纖維量，具有飽足感並幫助腸道順暢；而牛奶則含有牛奶蛋白質，對人體更好吸收，輕鬆達到獲取充足的纖盈營養。

BODYTALK纖奶目前限定於7-11大台北地區販售(北北基宜蘭)及大台中地區(竹科以南、苗栗、台中)擴區販售。