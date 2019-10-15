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「最陰險女人都當主播」！她走下神壇狠揭醜陋秘辛嘆：不酥胡

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資深媒體人蕭裔芬。（圖／翻攝臉書）

▲資深媒體人蕭裔芬。（圖／翻攝臉書）

圖文／周刊王

過去曾在華視、東森等媒體當過新聞主播、記者的資深媒體人蕭裔芬，在電視圈打拼多年，離開螢光幕後，最近她發文感嘆，「主播」這職業，就像是被人評頭論足的雞跟鴨，就連上節目，也常被問到過去主播台的鬥爭，讓她不禁感嘆「彷彿全世界最陰險的女人，都去當了主播！」

資深媒體人蕭裔芬在臉書談論對主播工作的想法。（圖／翻攝臉書）

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▲資深媒體人蕭裔芬在臉書談論對主播工作的想法。（圖／翻攝臉書）

蕭裔芬回憶，1997年曾與同事到香港出差，在機場時，遇到有小朋友激動的跟媽媽說：「好多主播」，讓蕭裔芬印象深刻；她也想起當年轉戰有線電視時，公司為了拍攝宣傳照，讓蕭裔芬與十多名同事一起合照。但她卻表示：「只見十幾個同事們，女的濃妝豔抹，搔首弄姿；男的油頭粉面，西裝革履，一字排開。這本應是賞心悅目的畫面，但我身在其中，卻覺得『不酥胡』（不舒服）」。

蕭裔芬指出，那刻她有種「是雞、還是鴨？站在哪兒擺pose讓人評頭論足、東挑西揀」，她提到，已經十幾年過去，心裡那股不自在感仍記憶猶新 。後來她離開電視台，偶爾接通告，但主持人老愛問她主播台的鬥爭，讓蕭感嘆：「為了配合製作單位，只好半真半假的，編一兩個離奇橋段讓觀眾開心」，也因此誤導民眾「全世界最陰險的女人都去當了主播」。

而近年因為網路崛起，網紅、主播到處都是，已離開電視圈多年的蕭裔芬就認為：「不知道這些神級主播，心中做何感想？要毅然決然走下神壇呢？還是被當成祖先牌位、長久供奉？」

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