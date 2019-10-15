「健身房跑步機VS跑操場」！他實測…喊後者比較累　網卻大推：不容易無聊

▲許多人會去操場跑步。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「跑步機跟跑操場有差嗎？」一名男網友發文，說跑步機很方便、有電視看，而且在健身房的話，環境又舒服；如果是跑操場，感覺空氣比較不好，「一樣的距離，操場好像跑起來比較累」，最後則是問其他網友覺得有沒有差。看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，「路感完全不同」、「有差，跑實際路地比較會累。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「跑步機跟跑操場有差嗎」，文中表示「先說肥宅先放下手機出門比較重要」，想詢問跑步的愛好者們，「跑步機方便、有電視看，在健身房環境舒服；操場跑步，有裸身大叔，空氣比較不好；沿著河堤跑，感覺比較高級。」最後說，以他跑步的經驗，一樣的距離感覺操場跑起來比較累，「各位覺得有差嗎？」

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▲也有人選擇到健身房用跑步機。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，有人表示比較喜歡跑步機（健身房），「有（差）啊！跑步機還有冷氣吹，超爽」、「在操場跑肺會越跑越差」、「被跑步機強迫久了就習慣跑長距離了，而且也比較好量化路程時間。」

但更多網友認為，到戶外跑步比較好，「操場有時候也有妹子看啊……而且跑步完可以丟籃球什麼的。如果光跑步機，幾天你就覺得很悶了」、「跑步機很像倉鼠在跑滾輪耶」、「跑步機我跑20分鐘就覺得有點受不了，還是比較喜歡跑路上」、「跑步機精神上比較累」、「外面空氣差，有風阻，肌肉使用不同，不容易無聊。」

還有人則表示，跑起來的感覺真的不一樣，「差別在於同樣里程數跑外面的比較累」、「覺得跑操場比跑步機還輕鬆」、「有差，跑實際路地比較會累」、「有聽說跑步機因為是輸送帶的關係，會少練後腿部的肌肉，比起路跑的話。」

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