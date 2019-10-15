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電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

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▲依據經濟部的「機車產業升級轉型輔導方案」，明年換購電動車的補助調降為7,000元。圖為Gogoro VIVA的「綠牌電動機車」。（圖／記者張慶輝攝）

▲依據經濟部的「機車產業升級轉型輔導方案」，明年換購電動車的補助調降為7,000元。圖為Gogoro VIVA的「綠牌電動機車」。（圖／記者張慶輝攝）

記者林淑慧／台北報導

為引導關鍵零組件國產化，電動機車補助即將縮水。依據經濟部規劃，明年電動機車購車補助由現行1萬元減為7000元，110年及111年的電動機車補助也將逐年階梯式調降，呼籲民眾把握今年底前的補助時效加快購車。

2015年至今，電動機車銷量連年倍數成長，今年至10月掛牌量已達9萬台，估計全年將首度超過10萬台（最快10月底發生）。在政府、品牌業者、機車供應鏈、經銷通路通力合作下，電動機車已經成為庶民交通工具的重要選擇。

請繼續往下閱讀...

官員表示，政策規劃當電動機車年銷達10萬輛後，購車補助即退場，目前10萬輛的門檻即將來臨，環保署率先調整策略，以「加碼舊換新補助」，希望抑制機車數量的增加。台灣機車業界則是提前因應政府政策調整產品與行銷策略。

依據經濟部的「機車產業升級轉型輔導方案」，明年換購電動車的補助調降為7,000元，但官員指出，消費者如果採購配有國產電池的車款，則將加碼補助3000元，藉以引導關鍵組件國產化。

另外，今年以來，不少主力電動機車的價格已經下調，減少對補助策略的依賴，電動機車朝向正面迎戰燃油機車發展。依據統計，今年下半年電動機車占整體市占率約在14%左右，由於愈來愈多消費者選擇電動機車作為代步工具，也吸引更多機車業者加入電動機車的行列。

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