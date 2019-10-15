車禍斷兩截慘死！修復師10hrs縫補...手一指「沒有它」無法完成　他秒落淚

▲修復工具擺滿化妝室！（圖／BigBrother大師兄提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

遺體修復師一職令人尊敬！一名部落客透露，日前在化妝間裡，看著修復師不分晝夜，花了10小時幫亡者修復面容，現場瀰漫著血腥腐臭，非常辛苦。對此，部落客忍不住詢問，「在這場修復當中，最重要的是什麼東西？」答案驚呆他。

媽佛版紅人「大師兄」在臉書分享工作日常，月初時，一位民眾因車禍喪命，「（遺體）狀況很不好，不到支離破碎，但也幾乎攔腰折斷」，為了讓亡者有尊嚴離開世間，修復師在化妝室裡，一待就是10個多小時，「希望能讓往生者可以盡快回復到最完美的狀況。」

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而大師兄在站一旁，靜靜看著修復師努力縫補，看著化妝室滿滿的工具，他忍不住詢問道，「在這場修復當中，最重要的是什麼東西？」本以為會得到「一顆善良虔誠心」的答案，殊不知超意外，修復師老實不做作，默默伸出手指向「電風扇」，他直言「沒有它，根本不能完成這次的修復。」

答案出乎意料，大師兄驚呼，「原來在生活中隨地可見的東西，對一個修復師來說，是那麼的重要。」正當原PO還停留在驚訝表情中，修復師又微笑地說，「其實只有在你們這邊，才需要這東西！」

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▲真實故事，一度讓網友暖哭！（圖／BigBrother大師兄提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大師兄忍不住紅了眼眶，默默走向門口時，而這一次，修復師忍不住變臉抱怨，「X你媽的不要走，告訴你們老闆冷氣趕快裝一裝，不要讓我們自備電扇拉！」原本超暖的文章，結局秒歪樓，大批網友紛紛看傻回應，「我已經醞釀好了的眼淚，頓時被冷氣吹乾」、「大師兄又被您陰了，害我看到文末，原來重點是冷氣罷工惹」、「原來如此，重點果然不同凡響」、「你總是可以在最後一刻，來這麼一筆幽默」。

回到嚴肅話題，有網友詢問「冒昧請問，化妝室的遺體不會有味道嗎？」大師兄在留言串解釋，「那邊不只五味，遺體狀況的味道、血腥味、藥水的味道，修復師真的是很辛苦的職業。」

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