韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

▲韓國瑜宣布請假3個月，投入2020總統大選 。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日宣布，16日起開始請假，未來三個月投入2020總統大選。對此，律師陳又新直言，「韓市長以競選總統為由，從現在開始請假三個月，不只是不適當，根本違法！」

陳又新在臉書粉專「陳又新奶爸律師的城市冒險」表示，總統副總統選舉罷免法第三十六條規定「總統、副總統選舉，#候選人競選活動期間為二十八日。前項期間，以投票日前一日向前推算；其每日競選活動時間，自上午七時起至下午十時止。」

陳又新指出，「韓市長以競選總統為由，從現在開始請假三個月，不只是不適當，根本違法！」法定競選期間不切實際可以檢討，但不該視法律如無物。

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