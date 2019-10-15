　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜宣布請假3個月,投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜宣布請假3個月，投入2020總統大選 。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日宣布，16日起開始請假，未來三個月投入2020總統大選。對此，律師陳又新直言，「韓市長以競選總統為由，從現在開始請假三個月，不只是不適當，根本違法！」

陳又新在臉書粉專「陳又新奶爸律師的城市冒險」表示，總統副總統選舉罷免法第三十六條規定「總統、副總統選舉，#候選人競選活動期間為二十八日。前項期間，以投票日前一日向前推算；其每日競選活動時間，自上午七時起至下午十時止。」

陳又新指出，「韓市長以競選總統為由，從現在開始請假三個月，不只是不適當，根本違法！」法定競選期間不切實際可以檢討，但不該視法律如無物。

其他人也看了這些新聞...

韓國瑜展開全台傾聽之旅　國民黨：總統、立委聯合作戰
韓國瑜請假選總統　行政院人事總處：超過21天扣薪
韓假不夠放！扣除剩餘休假韓國瑜再請57天扣薪事假

更多熱門新聞...

韓國瑜請假衝總統選舉　朱立倫掛保證：他一定會捐薪或不支薪
韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶
高唱《我現在要出征》！韓國瑜宣布從南方出發　參選總統「重建台灣光榮」

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
要買要快！電動機車補助大縮水　最新版金額看這邊
連千毅假精品曝光！愛馬仕手提包「燙金字歪斜」還有500件待驗
台灣喝喜酒穿這樣OK！瑤瑤到韓國「賓客眼神全變」：我像來亂的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜展開全台傾聽之旅　許淑華：陳菊、賴清德也曾提早離開去選舉

韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

宋楚瑜：親民黨2020總統門票是非賣品

外送員事故頻傳　王金平建議：應正視搶單造成的安全疑慮

民眾1999反映路損半年856件　王欣儀轟：柯市府路面巡查機制破功

韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長

余宛如扮演小隊長　攜手許淑華、謝佩芬、吳怡農共組「新創縱隊」

外送員之死！北市率先研議法規「強制納保」　賴香伶促賠償比照勞基法

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

韓國瑜展開全台傾聽之旅　許淑華：陳菊、賴清德也曾提早離開去選舉

韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

宋楚瑜：親民黨2020總統門票是非賣品

外送員事故頻傳　王金平建議：應正視搶單造成的安全疑慮

民眾1999反映路損半年856件　王欣儀轟：柯市府路面巡查機制破功

韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長

余宛如扮演小隊長　攜手許淑華、謝佩芬、吳怡農共組「新創縱隊」

外送員之死！北市率先研議法規「強制納保」　賴香伶促賠償比照勞基法

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

涉放任「動保蟑螂」虐犬　台南市長黃偉哲與動保處被告瀆職

出訪柏林燈節收穫滿　林智堅：2021台灣燈會說新竹故事

蕭徐行／張忠謀出使APEC　台灣主權地位再倒退

周杰倫爭第一　自封「哥中之哥」秀帝舵表

台灣大賽／吳東融觸手未先發　伯納：右手前臂有一點痠

【易之道】韋安／背水一戰！從易經三卦看韓國瑜最新總統運勢

1-8月加班工時創10年來最低　主計總處：這是全球趨勢

241藝術空間《生活時間考》 重新定義歲月

只有川普以為中美達成協議？陸：雙方了解一致「沒有差別」

大腸癌年輕化！專家曝多吃優格「降26%風險」...挑無糖、含膳食纖維最好

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選

苦苓3點解析：大陸不想打台灣

民進黨「蔡賴配」　公布時間曝光

韓國瑜宣布從南方出發！高唱《我現在要出征》

教召8年4次變2次　77萬後備軍人僅4成去過

黎智英：韓國瑜當總統不可能出賣台灣　

48校長被問信小英論文舉手　陳學聖點名才6個

韓請假後3天行程　管碧玲：很蘸醬油

韓粉擠爆鳳山行政中心激喊：加油

劉盛良：韓國瑜會贏80至100萬票

愛情摩天輪早在這！高市府竟撿現成

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

中選會委員過半有綠營背景　挨批不中立

更多熱門

相關新聞

宋楚瑜：親民黨2020總統門票是非賣品

2020總統大選進入倒數階段，親民黨還手握一張政黨推薦「門票」，是否推派黨主席宋楚瑜五度親征，還是與盟友合作備受矚目。對此，親民黨主席宋楚瑜15日強調，親民黨門票就是三個字「非賣品」，也預告門票最終歸屬預計會在11月向外界宣佈。

韓國瑜到職295天請假3個月創紀錄

韓國瑜請假3個月　仍可領19萬薪

韓國瑜請衝總統選舉　吳敦義：明智選擇

郭台銘考慮輔選藍委　吳敦義：感謝都來不及了

關鍵字：

韓國瑜請假律師陳又新2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面