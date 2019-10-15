　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量發言人陳志明。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量決策委員會暫緩陳志明提名案。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量提名小組上週通過台北市第二選區（士林、大同）立委提名林鈺傑及新北市第三選區（三重區）立委提名陳志明案，原預計待本週決策委員會拍板後將正式提名。未料，時代力量15日於決策委員會暫緩此兩選區之提名。

時代力量15日召開決策委員會，時力秘書長吳佩芸會後轉述，經決策委員會決議將暫緩台北市第二選區（士林、大同）及新北市第三選區（三重）之立委提名，黨內將會先以凝聚內部共識為優先考量，之後再做進一步討論，因此先暫緩處理此兩選區提名。

吳佩芸表示，決策委員主要考量此兩選區之結構，以及接下來倒數80天的選戰時程考量，決策委員會希望接下來有更廣泛、細部與統整的考量，因此先暫緩這兩區的提名，之後會在視選舉進度公布是否有其他立委提名人選。

此外決策委員會也決議，在時代力量有提名參選人的立委選區，希望時力黨公職及決策委員以支持黨籍候選人為主。若是要跨黨、跨區站台輔選，也希望他黨候選人對於反紅媒、反併吞滲透法、實價登錄2.0、囤房稅、最低工資法等五大法案能夠提出具體承諾，作為時代力量的支持基礎，未來決策委員將再與議員討論細部行為準則。

台北市第二選區（士林、大同）現任為民進黨立委何志偉，國民黨則由前立委孫大千參戰，親民黨也派出現任立委陳怡潔參戰。新北市第三選區（三重區）現任為民進黨立委余天，國民黨則支持無黨籍新北市議員李翁月娥參選，另外民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚14日也證實將代表台灣民眾黨參選。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
要買要快！電動機車補助大縮水　最新版金額看這邊
連千毅假精品曝光！愛馬仕手提包「燙金字歪斜」還有500件待驗
台灣喝喜酒穿這樣OK！瑤瑤到韓國「賓客眼神全變」：我像來亂的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜展開全台傾聽之旅　許淑華：陳菊、賴清德也曾提早離開去選舉

韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

宋楚瑜：親民黨2020總統門票是非賣品

外送員事故頻傳　王金平建議：應正視搶單造成的安全疑慮

民眾1999反映路損半年856件　王欣儀轟：柯市府路面巡查機制破功

韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長

余宛如扮演小隊長　攜手許淑華、謝佩芬、吳怡農共組「新創縱隊」

外送員之死！北市率先研議法規「強制納保」　賴香伶促賠償比照勞基法

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

韓國瑜展開全台傾聽之旅　許淑華：陳菊、賴清德也曾提早離開去選舉

韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

宋楚瑜：親民黨2020總統門票是非賣品

外送員事故頻傳　王金平建議：應正視搶單造成的安全疑慮

民眾1999反映路損半年856件　王欣儀轟：柯市府路面巡查機制破功

韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長

余宛如扮演小隊長　攜手許淑華、謝佩芬、吳怡農共組「新創縱隊」

外送員之死！北市率先研議法規「強制納保」　賴香伶促賠償比照勞基法

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

涉放任「動保蟑螂」虐犬　台南市長黃偉哲與動保處被告瀆職

出訪柏林燈節收穫滿　林智堅：2021台灣燈會說新竹故事

蕭徐行／張忠謀出使APEC　台灣主權地位再倒退

周杰倫爭第一　自封「哥中之哥」秀帝舵表

台灣大賽／吳東融觸手未先發　伯納：右手前臂有一點痠

【易之道】韋安／背水一戰！從易經三卦看韓國瑜最新總統運勢

1-8月加班工時創10年來最低　主計總處：這是全球趨勢

241藝術空間《生活時間考》 重新定義歲月

只有川普以為中美達成協議？陸：雙方了解一致「沒有差別」

大腸癌年輕化！專家曝多吃優格「降26%風險」...挑無糖、含膳食纖維最好

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選

苦苓3點解析：大陸不想打台灣

民進黨「蔡賴配」　公布時間曝光

韓國瑜宣布從南方出發！高唱《我現在要出征》

教召8年4次變2次　77萬後備軍人僅4成去過

黎智英：韓國瑜當總統不可能出賣台灣　

48校長被問信小英論文舉手　陳學聖點名才6個

韓請假後3天行程　管碧玲：很蘸醬油

韓粉擠爆鳳山行政中心激喊：加油

劉盛良：韓國瑜會贏80至100萬票

愛情摩天輪早在這！高市府竟撿現成

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

中選會委員過半有綠營背景　挨批不中立

更多熱門

相關新聞

余宛如帶學弟妹共組「新創縱隊」

民進黨立委余宛如15日與民進黨台北市立委參選人許淑華、吳怡農、謝佩芬共組「新創縱隊」，四人以粉色為主軸，以溫柔力量為形象，期望明年順利進入國會後，能夠發揮團結力量大，共同關注及擴大台灣新創環境。

3天2外送員身亡　時力籲重惡意拒檢業者

推余天對頭之女戰三重　柯P：鼓勵年輕人從政

李余典之女退民進黨　掛民眾黨戰袍挑戰余天

余天：改列不分區非事實！以團結為考量

關鍵字：

時代力量吳佩芸陳志明林鈺傑余天何志偉2020立委選舉2020台北市立委2020新北市立委

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面