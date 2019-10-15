余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

▲時代力量決策委員會暫緩陳志明提名案。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量提名小組上週通過台北市第二選區（士林、大同）立委提名林鈺傑及新北市第三選區（三重區）立委提名陳志明案，原預計待本週決策委員會拍板後將正式提名。未料，時代力量15日於決策委員會暫緩此兩選區之提名。

時代力量15日召開決策委員會，時力秘書長吳佩芸會後轉述，經決策委員會決議將暫緩台北市第二選區（士林、大同）及新北市第三選區（三重）之立委提名，黨內將會先以凝聚內部共識為優先考量，之後再做進一步討論，因此先暫緩處理此兩選區提名。

吳佩芸表示，決策委員主要考量此兩選區之結構，以及接下來倒數80天的選戰時程考量，決策委員會希望接下來有更廣泛、細部與統整的考量，因此先暫緩這兩區的提名，之後會在視選舉進度公布是否有其他立委提名人選。

此外決策委員會也決議，在時代力量有提名參選人的立委選區，希望時力黨公職及決策委員以支持黨籍候選人為主。若是要跨黨、跨區站台輔選，也希望他黨候選人對於反紅媒、反併吞滲透法、實價登錄2.0、囤房稅、最低工資法等五大法案能夠提出具體承諾，作為時代力量的支持基礎，未來決策委員將再與議員討論細部行為準則。

台北市第二選區（士林、大同）現任為民進黨立委何志偉，國民黨則由前立委孫大千參戰，親民黨也派出現任立委陳怡潔參戰。新北市第三選區（三重區）現任為民進黨立委余天，國民黨則支持無黨籍新北市議員李翁月娥參選，另外民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚14日也證實將代表台灣民眾黨參選。

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