無懼假貨風暴「挺連千毅到底」！忠實粉創北部後援會　會長簽到曝光超心酸

▲有網友埋怨向連千毅買賓馬王手錶，半年就生鏽。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭國際）

記者莊智勝／高雄報導

網紅連千毅不只在高雄掀起「直播主之亂」，甚至在檢警介入調查後，還意外陷入假貨風暴。高雄地檢署日前將連千毅所售之精品送鑑定，發現其中有16品項為「仿冒商標」，包括知名廠牌GUCCI、CHANEL、ROLEX等「攏系假」，侵權市值高達273萬餘元。消息曝光後臉書「MEIMO蘭庭精品」再度遭到網友洗版，其中還有苦主埋怨，「跟你們買的手錶都生鏽了，是我家住海邊的關係？」

雄檢15日發布新聞稿指出，日前檢警將偵辦連千毅涉嫌違反商標法、詐欺一案，將扣案商品送回原廠、或授權人員鑑定，至14日止已經確認其中有16品項為「仿冒商標」，包括GUCCI、MICHAEL KORS、HERMES、CHANEL、ROLEX、FENDI等知名廠牌，品項涵蓋手提包、皮夾、手錶、皮包等，侵權市值達273萬8715元。

▲連千毅所販售的精品經鑑定後確認有16品項為仿冒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

消息曝光後引起網友熱烈討論，連千毅旗下的「蘭庭精品」粉專再度吸引網友朝聖洗版，「假一賠百萬？死不承認？沒看過賣假貨還賣到那麼高調的人」、「是要不要退款啦」、「司法已經給出公道了，還不趕快發文解釋一下？」

其中還有苦主留言，向連千毅購買的手錶都生鏽了，「是我家住海邊的關係？還是你賣的掉漆？正的會生鏽？」還有另名苦主分享經驗，「我有一個錶也是（生鏽），他們的回覆就是『你買多久了』，只要超過一個禮拜就完全不會負責，會說是人為，而且保固期都騙人的，叫你自己花錢去維修！很X的是，我買還沒2個月，竟然說是人為的不在保固內，我在直播上提問錶的事情，馬上被封鎖，留言在個版居然被說『講話注意』！」

▲不少苦主浮出水面，在臉書留言分享購買連千毅商品經驗。（圖／翻攝臉書）

雖然不少網友、苦主瘋狂揶揄，但仍是有忠實粉絲選擇力挺連千毅到底，還在臉書創立「北部後援會-挺-連董事長」粉專，還PO文聲援「連董事長企業社，連董事長平安無事歸來，大家都在等待你！MEIMO蘭庭精品、各位員工都辛苦了，有了你們帶這（著）我們歡笑快樂，永遠挺連董事長，希望平安順力（利），案件無事！」甚至還自開簽到處，但卻僅有版主1人留言「北部會長—簽簽」，看起來格外孤單。

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▲有網友創立「北部後援會-挺-連董事長」粉專，但簽到處卻僅「北部會長」1人。（圖／翻攝臉書）