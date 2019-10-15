　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

披薩到底怎麼切？數學家曝「最公平切法」...網一看傻眼：壓力好大

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／@livuniphyssci）

▲數學家曝光披薩「超公平切法」。（圖／翻攝自推特／@livuniphyssci）

實習記者賴韻如／綜合報導

披薩是許多三五好友的聚餐必備餐點之一，在切披薩時，最常遇到的問題就是每片披薩的「大小不同」，對此，英國利物浦大學（University of Liverpool）有2位數學家就發明了披薩「超公平切法」，聲稱絕對讓大家吃了都滿意。

據NewScientist報導，該研究由數學家哈德利（Joel Haddley）以及Stephen Worsley共同參與，2人擺脫以往傳統的「三角形切法」，認為應該先將披薩切成6塊「邊緣彎曲的三角形」，接著再將每一塊披薩對切成兩塊，這樣就能切出12塊大小完全相同的披薩。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／@livuniphyssci）

▲▼ 數學家將披薩等切成12片 。（圖／翻攝自Cornell University）

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／@livuniphyssci）

在這12塊大小相同的披薩中，其中有6塊是沒有餅皮，另外6塊則是有餅皮，如此以來，就能讓不想吃餅皮以及想吃餅皮的人，在這個「最公平切法」中達到滿足。2人也指出，只要重複上述步驟，繼續將披薩切成更多片，最終共可以切出12、18、24塊小披薩。哈德利在受訪時表示，「數學是沒有任何限制的，也許在切披薩以外，這種方法還能應用在其他工作上。

披薩的「超公平切法」曝光後，讓網友看完紛紛躍躍欲試，但也有不少人留言表示，「誰吃披薩會這麼麻煩」、「切完都涼了」、「吃個披薩好累」、「切到懷疑人生」、「光看照片就壓力好大」、「等到切完就都餓死了」、「看似公平，但是應該沒有人想拿到邊邊的披薩吧...」、「沒朋友就不用切了」、「除了數學家，有誰會想要這樣切披薩？」。

ET快訊
拒連千毅包養...辣模子涵爆賣淫！列名劉喬安事件「花名冊」
今晚最低溫下探21度！中北部「吹冷氣」　熱帶擾動醞釀中
只會衝？外送員曝「騎快的真正原因」　殘酷內幕讓網全惦惦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

披薩到底怎麼切？數學家曝「最公平切法」...網一看傻眼：壓力好大

骨灰裝飾水晶指甲　新娘另類帶過世父親走上紅毯

女曬祖傳訂婚鑽戒　網友：史上最醜「長得像門把」

他臉上掛的是什麼？　500年古畫「放大10倍」驚見詭異景象

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

披薩到底怎麼切？數學家曝「最公平切法」...網一看傻眼：壓力好大

骨灰裝飾水晶指甲　新娘另類帶過世父親走上紅毯

女曬祖傳訂婚鑽戒　網友：史上最醜「長得像門把」

他臉上掛的是什麼？　500年古畫「放大10倍」驚見詭異景象

牢騷系樂團Tizzy Bac滿20歲　臺虎推「開放性骨折」紀念酒款

亞錦賽／鄧愷威連飆2K！陳偉志安打　2局中華0比0日本

「台東之眼」工程啟動　規劃臨停空間供民使用

嚴震生／二次大戰時，我們幫過美國嗎？

成功大學「零貳社」辦晚會　聲援香港抗爭

曹西平：已婚能離多遠就多遠！　看馬王、翔忻戀「滿頭問號」：界限在哪

SBL／球團不買單　洋將選秀美意成效低

雙十連假+太平洋花彩節　花蓮湧入40萬人潮創造8.8億商機

台南登革熱疫情趨緩　黃偉哲：下一步要強化流感及腸病毒衛教防疫

垃圾外送代焚成本不堪負荷　台東：焚化是主流自主處理是王道

新奇熱門新聞

500年古畫驚見「戴眼鏡男子」

女曬祖傳訂婚鑽戒　網友吐槽：長得像門把

韓女吃烏賊遭口爆　精蟲直射口腔

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

西班牙官方認證：女生開車就很糟

約「豪乳清純正妹」喝咖啡！他見航空母艦嚇歪...

數學家曝披薩「最公平切法」...網一看傻眼

陰莖7個真相　連大腦都攔不住它!

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

新娘另類帶過世父親骨灰走上紅毯

存摺上7字讓行員偷笑　她羞快閃

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

世界最長單字　189819字母組成

更多熱門

相關新聞

他吃一口滾燙炸魚餅　12小時身亡

英國蘭開夏郡(Lancashire)近來發生一起離奇事故，一名男子因為吃下一塊滾燙炸魚餅，導致喉嚨嚴重灼傷，甚至嚴重到無法呼吸，12小時後竟然因此而死。驗屍官事後發現，由於受傷位置在喉嚨深處，才會導致醫生第一時間沒有發現，最後造成無法挽回的慘劇。

英公民在美被拘12天　曝荒謬理由

英女王御座致辭　26新議案首重脫歐

強生誓言脫歐　一堆工作還沒完成

貓咪送葬師！牠靠第6感準時弔喪

關鍵字：

英國披薩公平切法Joel Haddley

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面