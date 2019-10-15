披薩到底怎麼切？數學家曝「最公平切法」...網一看傻眼：壓力好大

▲數學家曝光披薩「超公平切法」。（圖／翻攝自推特／@livuniphyssci）



實習記者賴韻如／綜合報導

披薩是許多三五好友的聚餐必備餐點之一，在切披薩時，最常遇到的問題就是每片披薩的「大小不同」，對此，英國利物浦大學（University of Liverpool）有2位數學家就發明了披薩「超公平切法」，聲稱絕對讓大家吃了都滿意。

據NewScientist報導，該研究由數學家哈德利（Joel Haddley）以及Stephen Worsley共同參與，2人擺脫以往傳統的「三角形切法」，認為應該先將披薩切成6塊「邊緣彎曲的三角形」，接著再將每一塊披薩對切成兩塊，這樣就能切出12塊大小完全相同的披薩。

▲▼ 數學家將披薩等切成12片 。（圖／翻攝自Cornell University）



在這12塊大小相同的披薩中，其中有6塊是沒有餅皮，另外6塊則是有餅皮，如此以來，就能讓不想吃餅皮以及想吃餅皮的人，在這個「最公平切法」中達到滿足。2人也指出，只要重複上述步驟，繼續將披薩切成更多片，最終共可以切出12、18、24塊小披薩。哈德利在受訪時表示，「數學是沒有任何限制的，也許在切披薩以外，這種方法還能應用在其他工作上。」

披薩的「超公平切法」曝光後，讓網友看完紛紛躍躍欲試，但也有不少人留言表示，「誰吃披薩會這麼麻煩」、「切完都涼了」、「吃個披薩好累」、「切到懷疑人生」、「光看照片就壓力好大」、「等到切完就都餓死了」、「看似公平，但是應該沒有人想拿到邊邊的披薩吧...」、「沒朋友就不用切了」、「除了數學家，有誰會想要這樣切披薩？」。