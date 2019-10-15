三星摺疊手機Galaxy Fold動手玩：「展開」就是一個新世界

記者邱倢芯／台北報導

三星電子的摺疊手機Galaxy Fold在推出後，就引起了市場一波話題；Galaxy Fold在甫問世時，就是以飛舞的蝴蝶做為概念，而這次《ETtoday新聞雲》記者也實際拿到了Galaxy Fold的實機，在展開手機的那一瞬間，這支手機給人的感覺，「美得就像是一隻蝴蝶在飛舞」。

▼三星Galaxy Fold開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

原本預計在上半年就推出的Galaxy Fold，卻因為一些問題而延宕到下半年才在特定國家開賣；這次記者拿到的，是9/6才在韓國重新上市的新Galaxy Fold，對於這次的新機，三星也做出了諸多改良，例如先前有人測試時提到螢幕會有翹起的問題、螢幕入塵，以及鉸鏈噴出等，這次在開賣前三星都已做了改善。

▼三星Galaxy Fold盒裝包含了手機、說明書、充電頭、充電線、USB-A to USB-C轉接頭，以及一副Galaxy Buds無線藍牙耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

首先，先來看看Galaxy Fold盒裝內容物，當中包含了手機、說明書、充電頭、充電線、USB-A to USB-C轉接頭，以及一副Galaxy Buds無線藍牙耳機。這支手機的定價是為239萬8千元韓圜（約台幣65,000元），以隨附內容物與手機本身（Galaxy Fold為5G手機，記憶體容量為512GB）的價值來說，這樣的定價不算太貴。

在摺起的狀態下，Galaxy Fold螢幕尺寸為4.6吋，機身呈現細長形，且較一般的智慧型手機來得窄身，但是更好握持，單手可以操作介面；在摺起的情況下，一樣可以操作大部分的手機功能，如拍照、下載應用程式等。

▲▼在摺起的狀態下，Galaxy Fold螢幕尺寸為4.6吋，機身呈現細長形，且較一般的智慧型手機來得窄身。（圖／記者邱倢芯攝）



雖然在摺起的情況下一樣可以開啟遊戲、影片等功能，但是記者還是建議，如果想要獲得更棒的遊戲、影音體驗的話，還是將手機攤開成7.3吋的大螢幕，整體的體驗感會更棒。

▲▼雖然在摺起的情況下，一樣可以開啟遊戲、影片等功能，不過建議還是攤開手機，整體的使用者體驗會變得更棒。（圖／記者邱倢芯攝）



在硬體規格方面，Galaxy Fold搭載了高通S855晶片，跟先前的機款一樣支援無線充電功能，並且擁有Type-C有線充電埠；側邊提供實體的指紋辨識區，且若是上下滑動指紋辨識區，還可藉此滑動網頁。

▲▼Galaxy Fold擁有Type-C有線充電埠（上圖）且側邊提供實體的指紋辨識區（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）



Galaxy Fold一共擁有6顆鏡頭，分別位於4.6吋螢幕上方（1顆）、7.3吋螢幕右上角（2顆），以及背部主鏡頭（3顆）。4.6吋螢幕上方的鏡頭為1,000萬畫素，7.3吋螢幕右上角的2顆鏡頭分別為1,000萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素景深鏡頭；而背部3顆主鏡頭分別為1,200萬廣角、1,600萬超廣角，以及1,200萬望遠鏡頭。不過基本上Galaxy Fold的相機模組與S10、Note 10所採用的相同。

▼Galaxy Fold總共擁有6顆鏡頭，背部3顆主鏡頭分別為1,200萬廣角、1,600萬超廣角，以及1,200萬望遠鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

手機兩邊各擁有一顆電池，兩邊加起來大約4,380mAh；而在重量方面，由於摺疊手機本身就像是台小平板，因此即便是以手機定位推出，重量仍有276公克，如果不喜歡手機重量太重的消費者，入手前可能得多加考慮。

▼三星Galaxy Fold的重量有276克，其實不算輕。（圖／記者邱倢芯攝）

改良過後的Galaxy Fold在鉸鏈的接縫處有所改善，在7.3吋螢幕那一面上下個安裝的一個「T」字的加強設置，不僅可以防止螢幕入塵，且根據官方建議，若是想把手機摺起時，切記不要將螢幕當作施力點，應該用雙手拇指輕輕壓下上下的「T」字即可將大螢幕收起。

▼官方建議，要摺起Galaxy Fold時不要直接把螢幕當施力點，應該要用雙手拇指輕輕壓下上下的「T」字即可將大螢幕收起。（圖／記者邱倢芯攝）

而Galaxy Fold在鉸鏈的外部設計上相當有質感，上面刻上了「SAMSUNG」的字樣，且整條鉸鏈的設計看起來就像是Note手機特有的S Pen一樣，看起來相當美。

▼Galaxy Fold鉸鏈外部設計看起來就像是Note手機特有的S Pen一樣美。（圖／記者邱倢芯攝）

有些消費者可能對於「從韓國帶回來的手機」會有所疑慮，一來是怕無法使用台灣的SIM卡，二來可能會覺得，這支手機沒有在台灣上市，系統會不會不支援繁體中文？經過記者實際測試，Galaxy Fold可以支援台灣SIM卡，且無論是通話，或是網路都是可以正常使用的；且Galaxy Fold本身支援繁體中文，也提供中文輸入法，因此有興趣入手的消費者不用太過擔心。

▼雖然並未在台灣上市，不過Galaxy Fold系統支援繁體中文，且也提供中文輸入法。（圖／記者邱倢芯攝）

且這支手機攤開後就像是一部小平板，因此也可支援多工處理，對於有大量商務處理需求的消費者來說，如此設計的手機相當值得入手。

▼Galaxy Fold支援多工處理。（圖／記者邱倢芯攝）

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