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連千毅買家哭哭看這裡！愛馬仕、香奈兒假精品長這樣　還有500件待驗

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記者洪靖宜／高雄報導

網紅連千毅日前在高雄掀起「直播主之亂」，但他在直播中販賣的名牌精品手錶及包包等物，是真是假，雄檢15日表示連千毅所販售的精品鑑定結果出爐，其中共有16品項鑑定結果為「仿冒商標」，侵權市值達新台幣273萬餘元，這些仿冒品也曝光。

▲連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲連千毅涉嫌販賣假的精品包包。（圖／記者洪靖宜翻攝）

連千毅販售精品涉嫌違反商標法、詐欺一案，經檢警將扣案商品送請原廠或授權人員鑑定，至14日止已經確認有16項商品為「仿冒商標」，包括GUCCI、MICHAEL KORS、HERMES、CHANEL、ROLEX、FENDI等知名廠牌，品項涵蓋手提包、皮夾、手錶、皮包等，侵權市值達273萬餘元。

▲連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲包包都被鑑定為假貨。（圖／記者洪靖宜翻攝）

保二總隊刑大偵三隊副隊長許閔昌拿起有GUCCI長夾，表示這做工很粗，該印有LOGO的地方通通沒有：「這邊都會有商標跟產地，但這個都沒有，品質跟一般的都不一樣，只有拉鍊頭印有GUCCI，明顯看是和正品還是有差距，和原廠規格不太一樣。」

▲連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方提到包包外觀包燙金字模糊不清。（圖／記者洪靖宜翻攝）

其中一只HERMES手提包，外觀包燙金字模糊不清，還有些歪斜，這都是特徵，破綻百出。而首批鑑定過的假貨，共有16件，根據了解，在連千毅的兩處倉庫內，所有精品包、名牌錶，至少還有500多件。

▲連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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