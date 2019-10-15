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外送員事故頻傳　王金平建議：應正視搶單造成的安全疑慮

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▲▼王金平聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

近日發生兩起外送員車禍意外不幸身亡的事件，引起外界關注外送員安全及權益問題，也使勞動部進行勞檢，確認外送員與企業為僱傭關係。對此，前立法院長王金平表示，除了未來朝強制加保意外險的方向進行之外，政府跟業者也應該一起討論，包括外送APP優化、餐廳出餐速度、每小時是否限制最高接單數等，看看是否能夠避免為了搶單、搶快而造成交通事故。

王金平15日在臉書上發表一篇標題為「餐飲外送事故頻傳，政府應與業者通盤檢討」的文章。王金平認為，外送員車禍事故除了讓人感到不捨、難過之外，面對外送服務產業興起，也提醒了政府應該重新思考，是否應該就目前外送員和平台勞雇關係以及保險法規進行通盤檢討。

王金平說，勞動部14日認定，外送員和外送平台業者屬於僱傭關係，因此業者應該給予外送員勞健保保障；另外如果外送員發生職災，業者需負起勞基法和職災補償責任，未來也朝強制加保意外險的方向進行，這樣的做法當然是可以讓外送員有更多的保障，值得肯定，但另外一個也必須正視的問題，就是外送員為了搶單，引發的交通安全。

王金平提到，自己很少叫外送，但是常常在跑行程等紅綠燈的時候，看到好幾名外送員頂著大太陽一字排開，相當辛苦，除了是努力賺錢，這些人也是促進台灣經濟發展的一份子。不過最近聽到很多朋友反應，說外送員為了能夠在有限的時間多接幾張單，有時候會不小心超速、違規、闖紅燈，間接或直接造成交通意外。

對此，王金平建議，除了幫外送員爭取應有的福利和保障，政府和業者應該一起好好討論，包括外送app優化、餐廳的出餐速度、外送折扣、每小時是否限制最高接單數、違規檢舉後的懲罰機制等等的可能性，看看是否能夠避免為了搶單、搶快而造成交通事故。

最後王金平強調，相信未來新政府如果需要立法院配合制訂新法或增修條文，所有不分黨派的委員一定都會全力支持，這樣才能真正保障民眾權利，讓台灣越來越好。

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