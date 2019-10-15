遭嗆《返校》拿錢幫民進黨操作選舉　李烈赴刑事局提告3網友

▲《返校》製片公司15日上午到刑事局針對網友抹黑留言提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

《返校》電影製作團隊15日找刑事局報案告網友！近來超夯成功引起話題的國片《返校》製片團隊日前遭受網友惡意在臉書「靠北影視」上留言攻擊，這些抹黑指控包含「負面評價都是自導自演」「這年頭真的人不要臉天下無敵、無敵返校團隊敢發毒誓沒有做任何負面行銷?」甚至質疑「想把60幾年前的白色恐怖和國民黨做連結，以利選舉操作。」

▲《返校》製片公司15日上午到刑事局針對網友抹黑留言提告，並透過臉書公開聲明。（圖／記者張君豪翻攝）

《返校》製片公司總經理、知名藝人李烈決定不再容忍、15日上午到刑事局偵九大隊報案、堅決對這三名作不實指控留言的網友提告「妨害名譽」該國片電影製片公司「影一製作所股份有限公司」今天透過臉書表達遺憾，並列出三則網友惡意負面的留言：「第一則發布於靠北影視9月21日，內容提及：「原來yahoo上最初那些一星負評，全部是他們自導自演！韓粉社團呼籲大家不要看這片也是他們自己寫的！」

網友第二則留言同樣發布於靠北影視9月29日，內容提及：「這年頭真的人不要臉天下無敵返校團隊敢發毒誓沒有做任何負面行銷?」第三則是10月5日在群組與臉書公開社團「合一行動聯盟」上由署名陳朝旺發佈，內容提及：「奇怪的是這部電影獲蔡政府補助近3000萬元。

而且選在總統大選前推出，包括陳其邁等民進黨人士又大力推薦年輕朋友去觀看，說一定會很有感觸，用意當然是想把60幾年前的白色恐怖和國民黨做連結，以利選舉操作。」對此李烈透過《返校》臉書粉絲專業說明，指出自己提告不是為難網友，而是為了捍衛電影名聲、和辛勞電影工作者的尊嚴。

刑事局則證實，15日上午約9點半、知名資深演員、導演李烈以《返校》電影製作公司總經理身分、並在法務、行銷公司助理陪同下到刑事局偵九大隊正式報案、對上述三名惡意留言攻擊網友提出妨害名譽告訴；刑事局表示目前已經鎖定一名網友身分，警方將依規定盡速約談調查、警方並呼籲網友在網路公共空間發言需理性謹慎、不要做情緒性、無證據指控，以免吃上官司。

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