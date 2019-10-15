　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭嗆《返校》拿錢幫民進黨操作選舉　李烈赴刑事局提告3網友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲《返校》製片公司15日上午到刑事局針對網友抹黑留言提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲《返校》製片公司15日上午到刑事局針對網友抹黑留言提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

《返校》電影製作團隊15日找刑事局報案告網友！近來超夯成功引起話題的國片《返校》製片團隊日前遭受網友惡意在臉書「靠北影視」上留言攻擊，這些抹黑指控包含「負面評價都是自導自演」「這年頭真的人不要臉天下無敵、無敵返校團隊敢發毒誓沒有做任何負面行銷?」甚至質疑「想把60幾年前的白色恐怖和國民黨做連結，以利選舉操作。」

▲《返校》製片公司15日上午到刑事局針對網友抹黑留言提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲《返校》製片公司15日上午到刑事局針對網友抹黑留言提告，並透過臉書公開聲明。（圖／記者張君豪翻攝）

《返校》製片公司總經理、知名藝人李烈決定不再容忍、15日上午到刑事局偵九大隊報案、堅決對這三名作不實指控留言的網友提告「妨害名譽」該國片電影製片公司「影一製作所股份有限公司」今天透過臉書表達遺憾，並列出三則網友惡意負面的留言：「第一則發布於靠北影視9月21日，內容提及：「原來yahoo上最初那些一星負評，全部是他們自導自演！韓粉社團呼籲大家不要看這片也是他們自己寫的！」

網友第二則留言同樣發布於靠北影視9月29日，內容提及：「這年頭真的人不要臉天下無敵返校團隊敢發毒誓沒有做任何負面行銷?」第三則是10月5日在群組與臉書公開社團「合一行動聯盟」上由署名陳朝旺發佈，內容提及：「奇怪的是這部電影獲蔡政府補助近3000萬元。

而且選在總統大選前推出，包括陳其邁等民進黨人士又大力推薦年輕朋友去觀看，說一定會很有感觸，用意當然是想把60幾年前的白色恐怖和國民黨做連結，以利選舉操作。」對此李烈透過《返校》臉書粉絲專業說明，指出自己提告不是為難網友，而是為了捍衛電影名聲、和辛勞電影工作者的尊嚴。

刑事局則證實，15日上午約9點半、知名資深演員、導演李烈以《返校》電影製作公司總經理身分、並在法務、行銷公司助理陪同下到刑事局偵九大隊正式報案、對上述三名惡意留言攻擊網友提出妨害名譽告訴；刑事局表示目前已經鎖定一名網友身分，警方將依規定盡速約談調查、警方並呼籲網友在網路公共空間發言需理性謹慎、不要做情緒性、無證據指控，以免吃上官司。

 【其他新聞】

► 快訊／士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象　送醫搶救中

►北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔　駕駛不治

►「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

► 何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
要買要快！電動機車補助大縮水　最新版金額看這邊
連千毅假精品曝光！愛馬仕手提包「燙金字歪斜」還有500件待驗
台灣喝喜酒穿這樣OK！瑤瑤到韓國「賓客眼神全變」：我像來亂的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉放任「動保蟑螂」虐犬　台南市長黃偉哲與動保處被告瀆職

背包遺落公車亭…「警界李千娜」相助　日女大讚：台灣警察真好

拆南方澳斷橋跨大步！鑽石鏈鋸助陣　試切割橋板面第1刀

莫那魯道託夢「好濕！好冷！」　挖開烈士墓…果真塌陷+漏水

連千毅買家哭哭看這裡！愛馬仕、香奈兒假精品長這樣　還有500件待驗

「麻黃鹼」藏飼料袋！　金門史上最大宗運毒案手法曝光

無懼假貨風暴「挺連千毅到底」！忠實粉創北部後援會　會長簽到曝光超心酸

遭嗆《返校》拿錢幫民進黨操作選舉　李烈赴刑事局提告3網友

婆媳問題難解！她跟男性友人一起接兒子等婆婆開口辱罵　錄音蒐證提告

台中15歲屁孩揪28歲男談判　15人登鰲峰山開打！爆頭破肺3重傷

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

涉放任「動保蟑螂」虐犬　台南市長黃偉哲與動保處被告瀆職

背包遺落公車亭…「警界李千娜」相助　日女大讚：台灣警察真好

拆南方澳斷橋跨大步！鑽石鏈鋸助陣　試切割橋板面第1刀

莫那魯道託夢「好濕！好冷！」　挖開烈士墓…果真塌陷+漏水

連千毅買家哭哭看這裡！愛馬仕、香奈兒假精品長這樣　還有500件待驗

「麻黃鹼」藏飼料袋！　金門史上最大宗運毒案手法曝光

無懼假貨風暴「挺連千毅到底」！忠實粉創北部後援會　會長簽到曝光超心酸

遭嗆《返校》拿錢幫民進黨操作選舉　李烈赴刑事局提告3網友

婆媳問題難解！她跟男性友人一起接兒子等婆婆開口辱罵　錄音蒐證提告

台中15歲屁孩揪28歲男談判　15人登鰲峰山開打！爆頭破肺3重傷

不斷更新／洲際首戰！王溢正戰萊福力　象、猿先發名單

涉放任「動保蟑螂」虐犬　台南市長黃偉哲與動保處被告瀆職

出訪柏林燈節收穫滿　林智堅：2021台灣燈會說新竹故事

蕭徐行／張忠謀出使APEC　台灣主權地位再倒退

周杰倫爭第一　自封「哥中之哥」秀帝舵表

台灣大賽／吳東融觸手未先發　伯納：右手前臂有一點痠

【易之道】韋安／背水一戰！從易經三卦看韓國瑜最新總統運勢

1-8月加班工時創10年來最低　主計總處：這是全球趨勢

241藝術空間《生活時間考》 重新定義歲月

只有川普以為中美達成協議？陸：雙方了解一致「沒有差別」

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

社會熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

懷疑丈夫嫖妓　人妻檢查內褲慘輸

即／新竹深夜大火！女租客躲廁所慘死

劈腿男1句「一起死」單親媽跳樓亡

車滑動「他跳上車」仍煞不住

白天學水電！夜校生打工外送遭2車夾死

外送事故5天3死！外送員撞死違規行人

熊貓外送員又傳撞車　液體流滿地

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

父逼口交　少女靠「胯下黑痣」逆轉

高雄澄清路燒烤店火燒

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

更多熱門

相關新聞

盜花美男帥照　騙大陸熟女得手百萬　

花美男、健身男子照片，透過對岸民眾慣用的QQ、微信通訊軟體，打著酷帥臉龐外觀藉此吸引對岸熟女攀談、詐騙集團成員噓寒問暖化解對方心防後，哄騙對方投資歹徒成立的博弈平台六合彩、基金並營造賺錢假象；警方日前在嘉義補朴子市收網逮捕20名該詐欺集團成員

批韓挨告！黃光芹：言論有依據　

致自由！台灣8大IG必打卡廢校景點

Booking.com列高風險網站！

返校外傳上市10天3刷！補完翠華中學謎團

關鍵字：

刑事局偵九大隊返校李烈提告

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面