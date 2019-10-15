美財政部長下周與劉鶴通話　APEC前拚了…高級官員先敲定細項

▲美國總統川普上周與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美中上周聲稱在第13輪高級貿易談判達成階段性協議，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）14日表示，他與貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）打算讓美中於本周展開副部長級通話，接著下周與中國國務院副總理劉鶴通話，以便在11月中旬的APEC經濟領袖會議前做好準備。

梅努欽接受CNBC採訪時表示，他下個階段為本周進行美中副部長級通話，接著他與賴海哲下周將與劉鶴展開通話，隨後，雙方高級官員將在APEC峰會展開以前先會晤，等同是在雙方領導人於峰會會晤前先預備好；雙方目標是在11月APEC經濟領袖會議前敲定協議細項。

今年APEC峰會11月16、17日將在智利舉行，根據外媒消息，美中貿易協議有望在期間簽署。而梅努欽的這些準備動作，就是為了讓總統川普、中國國家主席習近平屆時能順利在峰會簽署協議。

▲中國國務院副總理劉鶴上周抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽見面。（圖／路透）



《南華早報》報導，梅努欽、賴海哲與劉鶴上周在華府會面2天後，川普表示雙方達成非常重大的階段性協議，美方也暫緩本月15日原本預計對中國商品加徵關稅，至於中方則承諾購買更多美國農產品。

一名消息人士透露，北京可能派出由劉鶴率領的代表團，敲定一份書面協議。另一名官員表示，中國希望預計12月加徵關稅的計畫可能取消。

梅努欽表示，若是美中簽署協議，原定12月15日所實施的新關稅計畫可能就會被取消。《彭博社》此前報導，中國想要在本月底前展開更多談判，確認細項。

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