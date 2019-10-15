屏東高樹國際馬拉松賽蜜棗＆香蕉吃到飽　即日起報名

▲第7屆屏東縣高樹蜜鄉國際馬拉松將於2020年2月16舉行，今10月15日起報名。圖／往年比賽情形（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

第7屆屏東縣高樹鄉國際馬拉松將於2020年2月16舉行，於今10月15日開放報名，由於高樹鄉擁有濃厚的人情味與多樣的水果補給，每年皆吸引一萬多名的跑友參與，預估這次也會吸引許多跑友報名。

▲▼滿滿水果、綠意盎然的跑道。

因明年1月遇到總統大選及農曆過年，這次馬拉松將延到年後結合新春氛圍並結合農村市集一起舉辦，並有新春抽獎活動，讓每位跑友都能帶回豐富的水果伴手禮外，還有可能抽到大獎的驚喜。

往屆的高樹馬拉松賽，全鄉鄉親都會動員來迎接選手們，沿途並有熱情滿滿的學校師生啦啦隊，為跑友們加油鼓勵；各村村民的補給站也準備各式各樣現摘現切的在地新鮮水果，讓外地來的跑者可以一路呷飽飽。

其中平坦的賽道是破紀錄的好地點，且沿途綠意盎然，一望無際的大武山和綠油油的芋頭田，好似跑在畫中，吸引上萬跑友報名。

高樹鄉長王樹圍表示，希望藉由這次路跑行銷高樹在地農特產品，結合運動休閒，吸引更多觀光人潮，達到永續經營與發展的目的。

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