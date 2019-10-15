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港裸屍少女案網戰翻！　校方再公開「無刪改」監視器畫面...與白衣男無接觸

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▲校方公佈完整版監視器畫面。

記者蔡儀潔／綜合報導

香港15歲的女生陳彥霖因不明原因，成為一具裸體浮屍，其所就讀的知專設計學院14日公佈她生前的最後畫面，但當被質疑曾剪接片段，引發大批示威者大肆破壞校園。香港職業訓練局今（15）日再公開一段監視器畫面，片長51秒，記錄了陳彥霖乘搭電梯的全過程。

▲▼ 陳彥霖，校方公佈完整影片。（圖／翻攝自臉書）

▲死者站在電梯門右邊。（圖／翻攝自臉書）

在最新公佈的影片中，拍攝時間顯示為9月19日下午5點50分40秒，穿著黑色背心的陳彥霖當時步入電梯，大約28秒後，電梯門打開，一名穿白衣黑鞋、體形較肥胖的男子走入，陳女移至接近電梯門的右邊站立，白衣男則站在接近電梯門的左邊，期間兩人並無交流。

畫面顯示，至當日下午5點51分27秒，電梯門打開，陳彥霖以正常步速走出電梯，並往右轉，與此同時，白衣男上前走了一小步，並按下按鈕，當時電梯門仍未關上。

▲▼ 陳彥霖，校方公佈完整影片。（圖／翻攝自臉書）

▲畫面中，死者與白衣男沒有任何接觸。（圖／翻攝自臉書）

香港職業訓練局回應稱，「校方非常明白大家關心青年學院陳同學逝世的事件，我們亦希望知道事情的真相。由於網上就事件流傳不同的訊息及臆測，在保障私隱的情況下，校方公開陳同學傍晚回校及離校片段（另一片段會於稍後時間補上）。」

校方接著重申，沒有任何隱瞞事情的需要，除因應保障私隱要求，不能展示CCTV中不相關人士的容貌外，「並沒有刪改任何CCTV的片段」，院校明白同學及公眾關注事件，因此已保留CCTV紀錄，以在有需要時，再提供資料。

▲▼陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

陳彥霖生前曾參與示威活動，隨後於9月19日下午失蹤，她晚間赤腳走向海濱公園，隨後在22日被釣客發現時，已成一具赤裸的屍體，而警方10早上就將遺體火化，整起案件引發各方討論。警方11日開記者會表示，陳彥霖屍體已進行解剖，屍體沒有表面或可疑傷痕，也沒有性侵跡象。

▲示威者進入校園大肆破壞，表示抗議。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

眾多港民認為，陳女參加完示威活動不久，接著就被發現陳屍在河濱公園，案情相當可疑，因此本月11日前往該校展開悼念活動，在長椅上擺鮮花，在地上點蠟燭、寫「文宣」，發誓替同學討回公道。

另有有激進示威者在校內大肆破壞，打爆玻璃門及監視器，碎片散落一地，他們又在外牆以黑色油漆噴上「枉為人師」及「CCTV」等字句。香港職業訓練局宣佈，取消調景嶺校舍今日至17日的日間及晚間所有課程。

►►「不用擔心我」　港裸屍少女3min自拍影片曝光...開朗模樣網心疼

▼ 陳彥霖生前自拍影片曝光，模樣開朗。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 陳彥霖,15歲港女。（圖／翻攝自臉書）

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