　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

比漾廣場周慶滿3千送3百　聯名卡回饋加碼再送飛利浦咖啡機

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲2019比漾廣場周年慶。（圖／比漾提供）

▲比漾廣場周年慶10／17開跑，滿額送早餐家電組合。（圖／比漾提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

新北永和區比漾廣場週年慶促銷10／17起正式開跑，推出全館滿3,000元送300元抵用券，並在周年慶期間推出60間快閃店，提供民眾更多購物選擇，針對聯名卡友還推出多重加碼回饋，包括化妝品消費滿2萬元加贈1,000元抵用券，消費滿33,000元再送菲利浦烤吐司機與咖啡機「早餐家電組合」。

比漾廣場近年頻改裝調體質，引進喜樂時代影城、藏壽司等娛樂餐飲吸客，另改裝地下美食街，結合在地特色轉化成文青印象，時髦裝潢也成功吸引平日來店人客數上升，近期再導入ABC MART等年輕潮流專賣店，會員數在這2年已成長88%，到達近15萬人。

▲2019比漾廣場周年慶。（圖／比漾提供）

10月進入百貨周年慶熱季，比漾廣場周慶也從10／17至11／11期間開打，為期26天全館消費滿3,000元送300元抵用券；大家電、施舒雅、珠寶單櫃消費滿萬送1,000元抵用券；ABC MART當日單櫃消費滿3,000元送300元抵用券；無印良品當日單櫃消費滿3,000元送300元抵用券。

▲2019比漾廣場周年慶。（圖／比漾提供）

▲SK-II 活膚經典特惠組，特價4,572元。

此外在指定期間更有滿額再加碼，10／17至10／20期間化妝品消費當日單櫃消費滿2萬元，加送300元抵用券，聯名卡消費滿2萬元，加贈300元抵用券，台新銀行聯名卡消費滿5,000元，加贈200元地用券。全館消費累積滿33,000元，可獲得限量菲利浦質感粉紅咖啡機與烤麵包機組合。

▲2019比漾廣場周年慶。（圖／比漾提供）

▲LANCOME超未來肌因修護組，原價5,400元，特價3,600元。

而10／25至10／27化妝品區特定專櫃，另推出持聯名卡消費滿2萬元，加贈1,000元抵用券。在周年慶期間，也特別推出60間快閃店，包括HUNTER指定商品全面8折起、krispy Kreme Doughnuts甜甜圈買盒送買一送一優惠、kipLing特賣會與Nike、ADIDAS童衣童鞋特賣會等，讓民眾搶便宜又能享滿額回饋。

▲2019比漾廣場周年慶。（圖／比漾提供）

▲Dior迪奧雪晶靈透亮光采精華乳組，特價5,445元。

環球購物中心中和店也是逢周慶促銷，10／10至10／23期間推會員滿額優惠，新北中和店化妝品、內睡衣當日單筆消費滿3,000元，送300元抵用券，全館累計消費滿5,000元，送500元抵用券，持Global Mall聯名卡消費，滿5,000元加送300元禮券，家電累積消費滿萬元，送1,000元抵用券。

ET快訊
要買要快！電動機車補助大縮水　最新版金額看這邊
連千毅假精品曝光！愛馬仕手提包「燙金字歪斜」還有500件待驗
台灣喝喜酒穿這樣OK！瑤瑤到韓國「賓客眼神全變」：我像來亂的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】富邦小力生活音樂會強勢回歸　10/19台北和平籃球館登場

比漾廣場周慶滿3千送3百　聯名卡回饋加碼再送飛利浦咖啡機

【廣編】世界級幹細胞保養品牌DV TOKYO　康是美獨家上市

迎戰雙11！PChome接單量提高8倍　AI大數據預測各地熱銷品

美麗的紋理來自你所遺棄的廢料　只要有心廢渣也能煉成好器皿

劉品言、李千那第一次Runway獻給決戰禮服伸展台　20件新銳創意星空婚紗璀璨呈現

發現台灣最強農作「良」品　「禾發堂」進駐新光三越A4

曬衣遇空污警報！部落客實測大推救星來了　洗脫烘1小時一次完成

摩斯人氣米漢堡推兩款網路限定版口味　團購限時特賣

超好拍復古餐車市集快衝！　大直ATT餐飲+零售滿千送百

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

【廣編】富邦小力生活音樂會強勢回歸　10/19台北和平籃球館登場

比漾廣場周慶滿3千送3百　聯名卡回饋加碼再送飛利浦咖啡機

【廣編】世界級幹細胞保養品牌DV TOKYO　康是美獨家上市

迎戰雙11！PChome接單量提高8倍　AI大數據預測各地熱銷品

美麗的紋理來自你所遺棄的廢料　只要有心廢渣也能煉成好器皿

劉品言、李千那第一次Runway獻給決戰禮服伸展台　20件新銳創意星空婚紗璀璨呈現

發現台灣最強農作「良」品　「禾發堂」進駐新光三越A4

曬衣遇空污警報！部落客實測大推救星來了　洗脫烘1小時一次完成

摩斯人氣米漢堡推兩款網路限定版口味　團購限時特賣

超好拍復古餐車市集快衝！　大直ATT餐飲+零售滿千送百

「麻黃鹼」藏飼料袋！　金門史上最大宗運毒案手法曝光

吳宗憲A走金鐘獎金　Sandy得知真相氣炸：不要汙女兒的錢！

不斷更新／洲際首戰！王溢正戰萊福力　象、猿先發名單

涉放任「動保蟑螂」虐犬　台南市長黃偉哲與動保處被告瀆職

出訪柏林燈節收穫滿　林智堅：2021台灣燈會說新竹故事

蕭徐行／張忠謀出使APEC　台灣主權地位再倒退

周杰倫爭第一　自封「哥中之哥」秀帝舵表

台灣大賽／吳東融觸手未先發　伯納：右手前臂有一點痠

【易之道】韋安／背水一戰！從易經三卦看韓國瑜最新總統運勢

1-8月加班工時創10年來最低　主計總處：這是全球趨勢

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

消費熱門新聞

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？

摩斯人氣米漢堡　團購開賣兩款限定版口味

曬衣遇空污警報　部落客實測大推救星來了

超台味！邪惡經典去骨香酥雞來了

「禾發堂」進駐新光三越A4

PChome 24h購物攜手LiveMe　預熱雙11

禮客周慶Max & Co.萬元包賣2千元

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米奇主題店」來了　70種限定商品可愛翻

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

美國海關查獲近15,000雙仿冒Nike

限量25萬個！「三麗鷗X戽斗星球」醜萌立體造型杯套小7集點換

迎戰雙11　PChome接單量提高8倍

免出國就可買！家樂福「日本一番北海道週」獨家百款商品一次買爆

讚探生活節開跑！　大直ATT全館滿千送百

更多熱門

相關新聞

神似陳冠希+王柏傑的警員！正面照曝：想犯罪給他抓

新北市永和區一對80多歲的老夫妻，14日上午11點多到自由街的郵局辦事，之後走路返家因天氣炎熱，老翁有中暑情形，永和派出所員警李諭發現狀況上前關心，並抱起老翁返回福和路的住家休息，有民眾發現李員熱心服務，趕緊拿起手機拍下他的背影，記者查出李員的正面照，神似男神陳冠希以及王柏傑！

禮客周慶Max & Co.萬元包賣2千元

3大因素抗跌　永和水岸宅9成轉手獲利

2019週年慶必買「大容量」經典品

關鍵字：

比漾廣場永和BEYOND優惠周年慶週年慶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面