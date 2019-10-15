比漾廣場周慶滿3千送3百　聯名卡回饋加碼再送飛利浦咖啡機

▲比漾廣場周年慶10／17開跑，滿額送早餐家電組合。（圖／比漾提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

新北永和區比漾廣場週年慶促銷10／17起正式開跑，推出全館滿3,000元送300元抵用券，並在周年慶期間推出60間快閃店，提供民眾更多購物選擇，針對聯名卡友還推出多重加碼回饋，包括化妝品消費滿2萬元加贈1,000元抵用券，消費滿33,000元再送菲利浦烤吐司機與咖啡機「早餐家電組合」。

比漾廣場近年頻改裝調體質，引進喜樂時代影城、藏壽司等娛樂餐飲吸客，另改裝地下美食街，結合在地特色轉化成文青印象，時髦裝潢也成功吸引平日來店人客數上升，近期再導入ABC MART等年輕潮流專賣店，會員數在這2年已成長88%，到達近15萬人。

10月進入百貨周年慶熱季，比漾廣場周慶也從10／17至11／11期間開打，為期26天全館消費滿3,000元送300元抵用券；大家電、施舒雅、珠寶單櫃消費滿萬送1,000元抵用券；ABC MART當日單櫃消費滿3,000元送300元抵用券；無印良品當日單櫃消費滿3,000元送300元抵用券。

▲SK-II 活膚經典特惠組，特價4,572元。

此外在指定期間更有滿額再加碼，10／17至10／20期間化妝品消費當日單櫃消費滿2萬元，加送300元抵用券，聯名卡消費滿2萬元，加贈300元抵用券，台新銀行聯名卡消費滿5,000元，加贈200元地用券。全館消費累積滿33,000元，可獲得限量菲利浦質感粉紅咖啡機與烤麵包機組合。

▲LANCOME超未來肌因修護組，原價5,400元，特價3,600元。

而10／25至10／27化妝品區特定專櫃，另推出持聯名卡消費滿2萬元，加贈1,000元抵用券。在周年慶期間，也特別推出60間快閃店，包括HUNTER指定商品全面8折起、krispy Kreme Doughnuts甜甜圈買盒送買一送一優惠、kipLing特賣會與Nike、ADIDAS童衣童鞋特賣會等，讓民眾搶便宜又能享滿額回饋。

▲Dior迪奧雪晶靈透亮光采精華乳組，特價5,445元。

環球購物中心中和店也是逢周慶促銷，10／10至10／23期間推會員滿額優惠，新北中和店化妝品、內睡衣當日單筆消費滿3,000元，送300元抵用券，全館累計消費滿5,000元，送500元抵用券，持Global Mall聯名卡消費，滿5,000元加送300元禮券，家電累積消費滿萬元，送1,000元抵用券。