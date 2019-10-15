彰化縣2,552座橋梁0危險　明年提撥維修費4千萬　

▲福興橋通往鹿港風景區。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

日前宜蘭縣發生「南方澳跨港大橋」斷橋事件，引發民眾關注彰化縣橋梁的安全性議題，縣長王惠美指出，彰化縣為6都以外的橋梁最多的縣，縣內有2,552座橋梁，交通部公布須立即維修的橋梁資料中，彰化縣為0座，今年度編列約3,656萬元執行橋梁維護管理，請鄉親放心。

▲彰化縣橋梁檢測維修明年增列到4千萬元。（圖／彰化縣政府提供）

縣府工務處長林漢斌指出，縣府管理691座縣鄉道公路橋梁、鄉鎮市公所管轄1,861座非公路系統橋梁，縣府每2年就會檢測1次橋梁，依據檢測結果的嚴重性進行改善，後續縣府也會和鄉鎮市公所一起整理檢測橋梁，持續向中央爭取經費維護橋梁，並研擬用對等補助的方式協助鄉鎮公所來做橋梁改善。

▲大城鄉西港橋。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美今天在縣政府召開彰化縣橋梁檢測維修說明會，王惠美表示，以往縣府每年編列2000萬元辦理橋梁構件維修，未來2年應將橋梁安全列為重點工作，在經費方面如果中央沒有補助，縣府明年優先再多提撥2,000萬元，共4,000萬元作為橋梁維修經費。

▲縣府工務處長林漢斌說明橋梁檢測問題。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美強調，非屬公路車行系統的天橋、華陽吊橋、天空步道、王功景觀橋等，縣府相關單位也要落實檢測與維修，這部分均會納入年度工作確實控管。

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