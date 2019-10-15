民眾1999反映路損半年856件　王欣儀轟：柯市府路面巡查機制破功

▲王欣儀轟柯市府路面巡查機制破功。（圖／王欣儀提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

北市議員王欣儀15日在議會工務部門質詢指出，高雄市長韓國瑜為幫市民找到一條平安回家的路，上任至今力推路平專案，讓市民超有感，反觀柯市府訂了高標準，花了龐大經費進行的路面巡查機制卻是完全破功且不確實，讓台北市民涉險。

王欣儀說，市府訂定台北市路面委外巡查機制，要求廠商「主動巡檢、主動修復」原本目的是讓民眾再尚未反映路面破損前就已先行修復完成，不會再向市府1999陳情才對，結果近半年，光是透過1999及單一陳情系統（網路等管道）反映路面破損、坑洞的相關案件數量就已高達「856件」，平均每個月就接獲143件陳情。

台北市道路巡查、維護修繕工程1年花費約3.3億，因合約自106年度後續擴充至108年度，總計3年相關工程經費高達10億，且依路面委外巡查契約規定，逾8公尺寬道路每4天巡檢一次，8公尺以下道路每7天巡檢一次，只要接獲1999通報坑洞案件，應於1小時內到達現場及回報修復情形，4小時內完成臨補或設置安全設施，且最遲須於坑洞查報次日起15天內（含例假日）銑鋪完成，包含標線復原。





王欣儀質疑，陳情案件如此多，究竟是北市府的道路施工品質太差，補了又破？或是巡查機制根本只是掛羊頭賣狗肉，根本沒有認真巡查？



此外，她檢視1999相關陳情案中還發現，許多通報路面破損案，回報修復日期常至少須等上數週~一個月，修復速度太慢，完全顯見實際執行情形與市府訂定的巡查標準根本是天差地遠！

對比高雄市長韓國瑜上任8個月，工務團隊已刨鋪了203條道路，面積約216萬平方公尺，較去年同期增加了46％，修整路平之迅速讓市民超有感，吐槽說前後任市長差很大。

王欣儀表示，路平應是「零容忍」，由市府自行訂定的標準看來也是如此，因為路面上任何一個小坑洞都會造成人員嚴重的傷亡或財產損失，但現今台北市路面卻是坑洞滿佈，讓用路人每天都涉險，她要求，針對現有巡查機制完全不及格的狀況應立刻重新檢討，才能保障民眾行的安全。