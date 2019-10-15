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余宛如扮演小隊長　攜手許淑華、謝佩芬、吳怡農共組「新創縱隊」

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▲▼民進黨「新創縱隊成立會記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲余宛如與許淑華、吳怡農、謝佩芬共組「新創縱隊」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委余宛如15日與民進黨台北市立委參選人許淑華、吳怡農、謝佩芬共組「新創縱隊」，四人以粉色為主軸，以溫柔力量為形象，期望明年順利進入國會後，能夠發揮團結力量大，共同關注及擴大台灣新創環境。

余宛如指出，根據世界經濟論壇（WEF）在去年評比德國、美國、瑞士和台灣是「超級創新者」（super innovators）。而今年台灣在「創新能力」指標方面緊追在德國，美國和瑞士之後排名全球第 4、在亞太的排名則是第一。

余宛如表示，新創產業與人才發展都是台灣「軟實力」在國際舞台的延伸和證明台灣的實力。立法院也陸續也針對新創環境和相關議題，三讀通過許多相關法案，包括《產業創新條例》修法，《公司法》修法，金融監理沙盒，無人載具實驗條例等等。

余宛如說明，成立「新創縱隊」的目的性是為了號召更多關心台灣新創未來的夥伴一同貢獻一己之力。除了她自己扮演「小隊長」以外，還有許淑華、謝佩芬以及吳怡農三位小隊員，將運用自己的專業背景來整合台灣新創邁入更國際的道路上。

▲▼民進黨「新創縱隊成立會記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲余宛如與許淑華、吳怡農、謝佩芬共組「新創縱隊」。（圖／記者徐斌慎攝）

許淑華表示，自己的選區本身就擁有很多新創加速器，以及分佈在此的新創團隊，包括知名育成中心AppWorks，人工智慧公司Appier，17直播都在此處，她也將連結包括Google、Facebook、IBM、微軟等科技大廠一起交流，促成更多合作的可能性。

謝佩芬也說，她從好幾天前就開始期待「新創縱隊」的成立，對於新創議題非常有興趣，留學期間也曾兩度到以色列參訪，學習到很多第一手的經驗。她認為，創新是台灣人的基因，也是許多年輕人的夢想與未來，過去幾百年來台灣就是不斷地在創新，期待可以藉由自己的外交專長為台灣新創與國際連結努力。

▲▼民進黨「新創縱隊成立會記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委參選人吳怡農。（圖／記者黃國霖攝）

吳怡農則表示，台灣已經有很好的實力基礎，未來會更壯闊實力，為台灣留著資金、技術和人才，同時強調新創必須跟教育接軌，就如同以色列及矽谷的「創新精神」，未來將著手於教育培養，以運動為核心課程，因為運動代表不怕苦不怕難，也更能切合創業精神。

四人會後也共同簽署「創新政策共同宣言」，內容包含推動友善新創發展的法規、協助台灣新創團隊開拓國際市場及引入國際資金、打造台灣成為國際新創匯流基地、媒合新創團隊與成熟企業合作、鼓勵社會新創企業發展。

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