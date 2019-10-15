新樓醫院病安推「三應」　響應、反應、回應保您平安！

▲為宣傳醫病溝通的重要性並強調醫病共享決策，台南新樓醫院在一樓馬雅各醫學紀念館前，舉辦醫病溝通宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為宣傳醫病溝通的重要性並強調醫病共享決策，台南新樓醫院10月15日上午10時許，在一樓馬雅各醫學紀念館前，舉辦醫病溝通宣導活動，現場除設置響應專區及生動的行動劇演出外，同時邀請新樓醫院社區健康中心趙寂玲衛教師，帶領大家一起進行健康促進活動活絡筋骨，為病安週宣導活動帶來精采開始。

台南新樓醫院蔡江欽院長指出，鑒於國內外醫療糾紛案件層出不窮，溝通不良往往是造成醫療糾紛的主要原因之一。當醫護人員在說明病情或解釋檢查處置時，病人若有疑慮卻未能即時提問，就有可能造成誤解，導致醫病關係不良，甚至引發醫療糾紛。

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今年衛生福利部病人安全週以「醫病溝通」為主題，由蔡江欽院長親自帶領醫護團隊進行病人安全我會「應」活動宣誓，從10月14日至18日於一樓門診大廳舉辦病安週響應活動，衛教民眾並且邀請填寫響應卡，如：看診時主動告知醫護人員重要的健康狀況（如用藥、過敏、曾開過的刀）；拿藥或做檢查時，當醫護人員詢問姓名及相關問題會主動回答；對於醫護人員的講解有不懂的地方會主動再詢問一次。提倡「響應、反應、回應」三應口訣，更透過新奇有趣、饒富創意及教育意義的闖關遊戲（如：諾亞方舟、醫病疊疊樂、病安小釣手等），期待建立民眾正確的就醫觀念：鼓勵病人主動回應醫療人員提問、主動反應自己或家人不舒服狀況。參加的民眾均獲贈響應小禮物，宣導響應活動深獲好評。

新樓醫院指出，推動病人安全，不僅仰賴政府機構或民間醫療團體的力量，更需要病人及家屬投入參與，台南新樓醫院透過多元響應活動，宣導病人及家屬主動與醫療團隊溝通，積極參與相關的醫療過程，不僅可以減少醫療人員與病人家屬間的溝通不良，拉近醫院與民眾間距離，使醫病關係更加和諧。