大陸53家網路平台上線「青少年模式」　關閉充值打賞等功能

▲許多兒童、青少年也愛玩直播。（圖／Pexels）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家網信辦14日表示，為推進青少年網路防沈迷工作，近日已統籌指導24家網路直撥平台、9家網路影片平台統一上線「青少年模式」，截至目前共有53家平台上線「青少年模式」，網路防沈迷工作基本覆蓋主要直播及影音平台。

網信辦指出，最近一批上線「青少年模式」的網路平台更加注重功能限制與專屬內容建設，建設青少年專屬內容池，「在總結推廣前期經驗基礎上，這53家上線青少年模式的網路平台實現了統一運行模式、統一功能標準，在模式下關閉站內搜索、彈幕評論、內容分享、私信聊天、拍攝發布、充值打賞等功能，只推薦適合青少年觀看的內容，確保內容池更健康、更有益。」

▼抖音的「青少年模式」。（圖／翻攝抖音）

網信辦強調，預防和干預青少年沈迷網絡是全社會的共同責任，推進網路平台上線「青少年模式」，旨在引導互聯網企業積極履行社會責任，同時也需要學校、家庭承擔起相應責任，教育引導青少年安全合理使用網路，推動全社會形成共同參與青少年網絡保護的良好氛圍。

直播及影音平台的流行，近年在大陸引起許多社會問題，包含有孩子為了拚點閱，偷拍母親洗澡，還有少女模仿影片炸爆米花，引起爆炸傷重不治等。

▼少女用啤酒罐自製爆米花，但卻引起爆炸。（圖／翻攝紅星新聞）