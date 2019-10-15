街友被避難所拒絕「撐傘熬過颱風夜」　安倍喊話：盼接納所有災民

▲ 根據最新死傷統計，颱風哈吉貝已奪走66條人命。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

颱風哈吉貝重創日本，超過5000多人湧進各地避難所，但東京都台東區一間避難所卻把2名街友拒於門外。對此，日本首相安倍晉三今（15日）表示，避難所是為了災民設立的臨時安身之處，希望各個避難所能適當接納所有前來避難的災民。

▲ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

綜合NHK、朝日新聞等日媒報導，發生爭議事件的避難所位在台東區立忍岡小學，一名64歲街友12日上午前往避難時，工作人員以沒有固定住所為由拒絕，同時表明避難所僅供當地區民使用，讓這名街友只好躲在上野車站外的建築物屋簷下撐傘度過颱風夜。同日下午，另一名男街友也同樣遭拒。

這起事件引發極大爭議，目前台東區公所已表示會進行檢討，而安倍晉三也在今天現身參議院預算委員會答詢時做出回應。他表示，避難所是災害發生後用來保護災民生命的地方，也是為了災民臨時安身而設置，「希望各個避難所能適當接納所有前來避難的災民。」

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