南山人壽9月賺近40億再奪「壽險獲利王」！前9個月獲利387億元、年成長57%

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽14日公布今年9月自行結算獲利數字，9月單月稅後獲利39.75億元，累計前9月稅後獲利387.26億元，較去年同期成長57%，每股盈餘為3.28元，「單月」與「累計獲利」再居六大壽險之冠，連續兩個月拿下壽險業「獲利雙冠王」。

前六大壽險公司9月單月稅後純益為南山人壽39.75億元奪冠。其他依序為國泰人壽21.1億元、富邦人壽17.6億元、新光人壽9.36億元、中國人壽6.58億元、台灣人壽4.64億元。

累計前9月稅後純益，南山人壽為387.26億元奪冠。其他依序為國泰人壽305.60億元、富邦人壽274.00億元、台灣人壽139.03億元、新光人壽135.39億元、中國人壽129.50億元。

南山人壽表示，9月獲利動能主要來自利息收入穩定成長，且9月掌握債市波動，實現資本利得，使得獲利約達40億元。累計1至9月自結獲利則約為387.3億元，較去年同期成長約57%。

南山人壽9月合併新契約保費約為77億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險（A&H）、保障型商品為主，傳統型期繳商品也持續有穩定銷售量。

此外，南山產物2019年9月保費收入達4.39億元，較去年同期增加26%，主要是因今年推出「車禍理賠快速受理」服務，保戶於車禍發生時只要撥打服務專線，進線即可完成理賠受理，並協助保戶快速完成理賠程序，持續帶動業績成長。