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韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長

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韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長（圖／翻攝自ptt）

▲韓國瑜16日請假？ 韓辦：規畫全學習之旅。(圖／翻攝自批踢踢)

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在10月15日上午於高雄市政府召開記者會，宣布從明天開始請假「全心全意投入總統大選」，並高歌「我現在要出征」展現拚戰決心。不過執政未滿一年就請假三個月，不僅休假待遇狠甩一般勞工，也讓不少高雄市民深感「被拋棄」。

早在請假記者會之前，就有韓粉在臉書貼出韓國瑜16至18日的屏東「傾聽之旅」行程，與韓辦今日公布的行程不謀而合，再加上近期高雄市議會進入第三屆第二次定期大會會期，總質詢與定期會沒有市長，「韓假」比別人的暑假還長，遭PTT網友砲轟「史上最爽市長」。

根據韓國瑜競選辦公室的說法，韓國瑜的全台「傾聽之旅」會到各地走訪，三大主軸包括關懷、學習與傾聽—傾聽地方的聲音、關懷基層的民意、學習各地的產業。韓辦表示，了解選民的需求，才可以真正達到苦民所苦的庶民總統，提出更多福國利民的政策。

然而，許多網友並不買帳，表示「失業當了17年庶民，現在還要去向庶民學習」、「有差嗎？反正你有沒有請假都一樣」、「高雄人，解脫了」。民進黨議員林智鴻今早開記者會表示，屏東客家群組已發出韓國瑜16日的行程通知，且韓國瑜一旦從明天開始請假，最長將請假87天，市民沒有發大財，農漁產品訂單執行率不到6％，市長卻要北漂了。

除了韓國瑜長達3個月的假期惹議，韓粉外流的屏東傾聽之旅行程同樣引起關注，若是網傳行程屬實，韓國瑜的行程安排過於緊密，極有可能遲到，或是重演高醫等不斷放選民放鴿子的戲碼。網友認為，「排那麼密不是變快閃就是變Delay」、「遲到delay之旅」、「請假了還是在拜廟」、「這競選團隊超荒謬」。

韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長（圖／翻攝自ptt）

▲韓國瑜請假請定了？ 韓選辦：該請假還是要請假。(圖／翻攝自批踢踢)

韓國瑜從16日開始請假，恐怕創下4項全新紀錄，包括「就職295天韓市長就請長假帶職參選總統」、「請假參選總統時市府團隊仍未到位」、「市政府仍有觀光局長環保局長副秘書長3位首長出缺」以及「在預算會期不到議會備詢不對市府預算負責」。

資料來源：
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1571034896.A.239.html
https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1571059511.A.09D.html

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