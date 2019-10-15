斜槓青年「3大必備保障」曝光！在外兼差美食外送員　也要調整意外險職業等級

▲年輕打工族為了多賺外快，常利用額外的時間從事美食外送服務。（圖／foodpanda提供，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

不少青壯年族群為了增加經濟收入，看準外送商機便選擇利用額外的時間兼職當美食外送員。不過，由於近日外送人員騎車意外事故頻傳，也讓許多民眾擔憂其保障問題。全球人壽提醒，年輕人在做好基本保障「三大支柱」之外，無論轉職或兼職，都應主動向保險公司確認是否需進行職業等級變更的申請，尤其外勤人員在外奔波時間長，意外險保障更不可少。

財政部財政資訊中心統計，2016年，25歲至39歲繳稅青年達305萬人，每人平均每月薪資所得約為4萬3451元，在這25歲至39歲的15年期間，正好是從收入有限的新鮮人到家庭經濟支柱的新手爸媽。薪資所得逐步增加，每一筆錢都必須精打細算花在刀口上。

根據全球人壽大數據團隊觀察，目前25至39歲青年新保戶投保現況，各類保障的投保率或保障額度普遍呈現不足的現象。青年族群收入有限，同時也是活動力旺盛的族群，除了努力工作、讓自己薪水成長，學習記帳、配置收入，還有學習如何選擇合適的工具進行財務規劃；在外通勤機會多，也應該檢視保障缺口，及早做好各類的保障規劃。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，很多年輕人常以挪不出資金，作為無法規劃基本保障的理由。正因為年輕人薪資不高、積蓄不多，萬一發生意外、疾病，導致需長期治療或是失能的巨額花費，可能都將造成家庭經濟面臨沉重的負擔，因此，年輕人更該做好基本保障，必須備妥「三大支柱」，即基本支柱、安全支柱與尊嚴支柱，及早為退休做準備，才能無後顧之憂地衝刺自己美好的未來。

▲多數年輕民眾身兼多職，打拚自己的事業。（圖／《ETtodoy新聞雲》資料照，示意圖）

1、基本支柱：傷害險、壽險

年輕人該準備哪些基本保障呢？鄭中安建議，年輕人常常在外奔波，可透過傷害險及傷害醫療險等，轉嫁因意外、突發或非疾病造成傷害帶來的影響；若已肩負家庭責任的年輕人，為了家人可能就更需要壽險。

從全球人壽大數據團隊分析顯示，25至39歲青年新保戶中投保傷害險及死亡險比例均不到2成，且保額僅有100萬元左右，恐不足以填補事故發生後家庭經濟所需。

全球人壽建議，壽險可以名下貸款與負債總額，加上對家庭未來5至10年的責任金額總額，當做投保壽險的保險金額；而傷害險則可以壽險保額的2倍作為保額，安排好基本盤後，下一步就是為自己帶來安全感的醫療保障。

2、安全支柱：實支實付險、住院日額醫療險、癌症險

隨著醫療科技進步，許多醫療手術在門診就能解決，且近年來罹患癌症的年齡層不斷下移，更應該透過醫療保障來提升自己的安全感。全球人壽大數據團隊分析25至39歲青年新保戶投保行為顯示，年輕人已有這部份的保險觀念，其投保實支實付險的比例逾70%，惟投保住院日額醫療險及癌症險比例相當低。

鄭中安指出，要建置完整的醫療安全網，不能只單靠實支實付險，萬一當重症來襲緊急住院，沒有住院日額險或癌症險的保障，恐難臨時挪出這麼多額外支出。

他建議，年輕人可以補強一次或多次給付型癌症險，不但可支應龐大醫療費用，也可作為出院後療養費用支出或填補無法工作的日常生活費；住院日額險則可用來支付單人病房差額或是住院看護費用，提升治療品質。年輕人可以透過這3種保單來強化人生的安全支柱。

3、尊嚴支柱：長期照顧險或失能扶助險

意外、疾病造成的長期失能，需有人在身旁長期照顧。鄭中安建議，可規劃長期照顧險或是失能扶助險，善用保單每月給付的保險金，讓自己即便進入長期照顧的階段，仍能有尊嚴的活著，不會造成家人的沉重負擔。

根據全球人壽25至39歲青年新保戶投保行為來看，雖然有超過60%投保失能扶助險，但平均每人保額僅3萬6000元，距離長照機構月費將近4萬元仍依舊不足，即使僱請外籍看護每月費用最低也要2萬3000元，這些都還未含日常生活費用，因此建議年輕人應逐步加碼所需保障。

除了意外、醫療及失能保障之外，鄭中安也提醒，年輕人最大的資本就是大把青春，要善用時間來累積資產，減輕未來準備退休費用的壓力，因此他建議，年輕人可同時選擇新台幣及美元計價的「利率變動型保單」。

鄭中安指出，透過至少25年的時間逐步累積資產也可分散匯率風險外，當宣告利率優於預定利率，保戶就能領到增值回饋金，作為退休生活費來源，且老年時還可選擇一次領或是轉年金化，幫自己的退休生活費加分。

▲「懶人經濟」正夯，圖為中午時分，外送員擠滿北一女校門口送餐。（圖／記者呂佳賢攝，資料照）

至於斜槓青年、上班族若在下班後利用額外時間從事其他兼職，應主動跟保險公司申請轉換職業等級，並留意自己的意外險保障是否足夠。全球人壽表示，因為意外險保費並不是以投保年齡計算，而是以工作職業等級計算費率為基準，通常內勤工作屬於保費最便宜的「第1級職業等級」，而外勤工作則是保費略高的「第2級職業等級」。若正職為內勤、兼職為外勤，其職業等級調升，意外險保費就會被調高。

然而，全球人壽發現，部分民眾可能因不願保費被調高，而不想申請職業等級轉換。若保戶有工作職務上異動，包括轉職或兼職，未跟保險公司申請轉換職業等級，未來若發生意外事故，將因其所繳保費不符合相對應職業等級的保費，拿到的理賠金可能會依據保費差距而打折扣。

舉例而言，保戶原本投保意外險時的職業等級為「第1級職業等級」的內勤工作，若於下班後兼職當美食外送員，可能就必須轉換為「第2級職業等級」的外勤工作；若未跟保險公司申請，仍以「第1級職業等級」的身分繳保費，若將來發生意外事故時，拿到的保險金將會依保障期間繳付的保險費，按照兼職時間點以及前後的費率差異，進行等比例調整應給付的保險金。

因此，全球人壽建議，不管是轉職或兼職，民眾都應主動跟保險公司確認是否需進行職業等級變更的申請，尤其外勤在外奔波時間長，意外險保障更不可少，不該因轉職或兼職而讓保障縮水。

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