病人安全我會應 奇美醫院互動闖關遊戲教您醫病溝通小技巧

▲奇美醫學中心舉行「病人安全週」活動，透過多元化的宣導活動設計，提昇民眾對病人安全的參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為促進良好的醫病溝通，並鼓勵民眾參與自身的醫療決策，奇美醫學中心10月15日於第一醫療大樓一樓門診大廳舉行「病人安全週」活動，邀請民眾參與，希望透過多元化的宣導活動設計，提昇民眾對病人安全的參與。

奇美醫學中心品質管理中心高級專員郭雅薇指出，自2004年起，衛生福利部委託醫療品質策進會，於每年10月的第3週舉辦「病人安全週」活動，以提升民眾對病人安全的關注及參與。2019年病人安全週宣導活動主軸訂為「醫病溝通」，以「病人安全我會“應”」作為活動口號。

活動由品質管理中心、癌症中心、癌症篩檢站、失智共同照護中心人員，帶領民眾一起探討「如何面對自己的健康問題？跟醫師一起做治療決定」，並邀請民眾代表與奇美醫學中心院長室長官，一起進行本次主題的響應儀式。

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病人安全我會「應」的主題有「3應」，奇美醫學中心呼籲民眾，在就醫時，可運用此「3應」，一方面讓醫病之間的溝通無障礙，另一方面亦可讓醫療人員更了解民眾的就醫需求：1、響應：病人一起來響應「醫病共享決策」，意即重要的醫療決策，需要醫師與病家來共同決定。2、回應：病人與家屬對於重要醫療決定，應該「回應」其對治療的想法與期待。3、反應：病人應主動「反應」對治療的疑問、擔心與不適，讓醫療團隊可以即時釋疑及調整治療。活動以闖關的方式，讓民眾在遊戲中體驗與瞭解活動的主題，共有4站，包含『醫病拚一拚』、『憶起顧頭腦』、『樂活一起愛』和『健康篩檢讚』，順利完成闖關的民眾，將會獲得主辦單位提供的小禮品。

『醫病拚一拚』透過連連看與大家來找碴之遊戲方式，宣導醫病溝通我會應的3應內容，並提供「蘋果響應卡」讓民眾一同參與。『憶起顧頭腦』這站的活動設計，是透過益智桌遊小遊戲帶領民眾來認識失智症及10大警訊，期能在詼諧有趣的參與過程中，一方面學習到自己的就醫安全，一方面也習得失智症的警訊與健康生活的重要性。台灣已邁入將高齡化社會，失智症盛行率逐年攀升，各式與老年相關的醫療議題也日益浮現，希望能透過此次的活動，讓民眾能化被動為主動，積極參與和自身或家人相關的醫療決策。

『樂活一起愛』這一站是由癌症中心所設置，攤位別出心裁，使用古早的戳戳樂遊戲，將癌症、化療安全相關知識，放入驚喜戳戳樂中，讓參與的民眾都能在輕鬆和歡樂的氣氛中學習。現場另有「健康存摺」的推廣活動，教導民眾如何下載及完成登錄，讓自身的「健康訊息一把抓」。

最後一站是『健康篩檢讚』，希望透過遊戲，讓民眾瞭解，早期發現可以有效降低大腸癌、乳癌及口腔癌死亡率約2-4成不等，子宮頸癌的降幅更可高達9成。據了解，奇美醫學中心2018年4癌篩檢總人數30805人，共計發現503名癌前病變或罹癌，後續進行追蹤及完成確診率達8成，拯救超過500個家庭。