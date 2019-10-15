街頭證件照機當機「一直吐錢」　暖男很淡定不貪！報警處理

▲桃園市龜山區1名男子14日晚間使用快拍機拍照時，機台突然當機噴出大量10元硬幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區一處快照機台14日有男子使用快拍後，零錢口突然大量噴發硬幣，宛如賭場機台中大獎後吐出錢幣般，但男子卻被大量退出硬幣嚇傻了，擔心被誤會是破壞機台，趕緊報警處理，員警到場清點硬幣後多達上千元，經通知廠商後因值下班期間只能代為保管，15日上午林姓廠商到場後直覺不可思議，已通知公司派員維修。

▲桃園市1名男子14日晚間使用快拍機拍照，機台噴出大量10元硬幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）



龜山警分局大華派出所14日晚間接獲報案指稱，有位男子使用快拍機拍照，但操作到一半時，機台零錢退幣口卻突然「噴發」大量10元硬幣，而且連續吐了近5分鐘，硬幣掉滿機台踏墊上，男子擔心被誤會是破壞機台，趕緊打電話報案處理。

▲桃園市龜山區快拍機當機，噴出大量10元硬幣，員警清算後為1130元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後清點機台噴出硬幣總計是1130元，員警要聯繫廠商客服專線電話，但因是假日下班時間無人接聽（營業時間為09:00～18:00），只能將大批硬幣帶回派出所代為保管；15日上午林姓廠商到派出所清點硬幣時說，從未發生過這種事情，感謝員警代保管金錢，已通知公司派員檢修機台，以找出故障吐錢原因。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►超車失控撞飛同向機車騎士「2週後不治」 男涉過失致死起訴

►燒烤鴨卻睡著引發大火 燒毀檳榔攤、轎車慘賠百萬

►桃園西濱快區間測速啟動宣導 明年元旦執法...抓到開罰3千起跳