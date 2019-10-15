買大冰咖！店員誤做中杯「秒道歉重製」　白皙妹看傻臉垮：不是這樣吧

▲原PO買大杯咖啡店員做成中杯，重製方法卻讓眾人傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這個「重製法」似乎跟一般人所認知的不太一樣。一名女網友日前到超商買大杯咖啡，店員卻做成中杯的；她反映過後店員雖有立刻重弄，做法卻讓她臉垮表示「感覺蠻差的」，網友們也都群起認為可以投訴了。

一名女網友今（15日）在臉書「爆怨公社」中抱怨超商店員，她今日去超商拿寄杯的咖啡，原本應該是大杯的，店員卻不小心做成中杯。

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原PO拿到後先是傻住一秒，隨後便告知店員做錯了，是大杯的才對，對方也立刻道歉，並且轉身重做。想不到店員並非真正從咖啡機重新做一杯，而是把方才做錯的中杯咖啡倒進大杯子裡，他也並沒有再把咖啡或是牛奶補到杯口，就這樣直接蓋上蓋子交給原PO。

▲ 理論上來說應該要多加咖啡和牛奶，但店員什麼都沒有多加，僅換杯子而已。（示意圖／取自stocksnap）

原PO一看後更傻眼了，無奈表示自己是要大杯而非「大杯子」，「雖然也大概知道可能差在冰塊量，可是拿到的當下感覺蠻差的。」

不過貼文一出，許多網友都表示應該也不是冰塊的問題，「店員真是幽默啊」、「有點扯」、「那這樣大家都買中杯就好啊，幹嘛買大杯」、「牛奶跟咖啡液的量也有差別，是我我會重做給客人」、「濃度有差捏」、「基本上是不能這樣做啦，因為我自己都是重做一杯給客人」、「我應該會請他重弄一杯」。

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