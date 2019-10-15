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發霉爛甲「90度凹折」繼續長！　醫花3分鐘拔除它…超噁畫面實錄

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影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名男子因為長期沒有在意腳部狀況，導致左腳大拇趾的指甲不僅過長，還向下凹折順著趾腹繼續生長，而且更糟糕的罹患灰指甲，狀況嚴重到擦藥跟吃藥都沒用，只能選擇把整片趾甲給拔掉。幫男子施行手術的醫生托德（Todd Brennan）日前將影片放到YouTube上，花了三分鐘的時間，將已經發黃的超噁趾甲剪掉，看起來超不舒服！

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，美國佛羅里達州坦帕市的健康腳病學（Healthy Feet Podiatry）在YouTube開設一個頻道，裡頭滿滿都是每位醫生幫病人治療腳部問題的影片。該頻道日前上傳了一位男性前來求診的影片，從影片中可以看到，男子左腳的大拇趾的狀況看起來非常糟糕，不僅僅出現了灰指甲、指甲發霉的情況，甲片還凸出，以非常奇異的狀態凹折後，繼續往趾腹處生長。

托德表示，這名病患過長的趾甲一直摩擦到其他腳趾、鞋子和襪子，但並未透露這個問題到底存在多久了。由於指甲已經爛掉，唯一的選擇就是把整片指甲拔掉，所以托德先是在拇趾上塗一層麻藥之後，利用各種鋒利的工具，對著甲片又是剪又是挖的，才終於把惱人的指甲去除。報導中指出，這場手術持續了3分鐘，托德更開玩笑的表示，這樣奇特的指甲應該保留下來，可以在萬聖節時使用，又或是上拍賣網站賣掉。

皮膚病學顧問兼英國皮膚基金會發言人安東（Anton Alexandroff）表示，像這名病例那麼嚴重的狀況很少見，只有在人們忽視指甲護理，或是忘記定期修剪指甲時才會發生，如果發現指甲變得明顯較長，無法輕鬆修剪時，最好尋求專業的醫療人員幫助。

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