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與原民領袖達成協議！　厄瓜多總統宣布「取消撙節政策」結束13天抗議

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▲▼厄瓜多一名反對撙節政策的示威者揮舞國旗，慶祝抗議成功。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多一名反對撙節政策的示威者揮舞國旗，慶祝抗議成功。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

厄瓜多（Ecuador）總統莫雷諾（Lenín Moreno）宣布，撤回第883號法令（Decree 883），取消撙節政策，恢復燃料補助，結束了長達13天的抗議活動。原住民族聯盟（CIN）主席瓦爾加斯（Jaime Vargas）與總統達成協議後，也要求民眾結束示威，呼籲政府往後也要致力改善原住民生活條件。

厄瓜多「主權祖國聯盟運動」（PAIS Alliance）候選人莫雷諾（Lenin Moreno）。（圖／路透社）

▲厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）表示，將會取消撙節政策。（圖／路透社）

美國國家廣播公司（NBC）報導，第883號法令為國際貨幣基金（IMF）所支持，內容包括大幅提高燃料價格。莫雷諾13日晚間與原住民族聯盟達成協議，他宣布，「同志們，這項協議是雙方的妥協，原住民的動員將會結束，而第883號法令將會被取消。」此外，雙方也將合作發展配套措施，削減政府支出，增加財政收入，並減少國家預算赤字和公共債務。

▲▼厄瓜多原住民領袖瓦爾加斯（Jaime Vargas）。（圖／路透）

▲厄瓜多原住民領袖瓦爾加斯（Jaime Vargas）呼籲政府改善原住民生活條件。（圖／路透）

瓦爾加斯對於總統的讓步表達感謝，「我發自內心地宣布，我們的國家與人民，已經能夠挺身而出，追尋自由。」他也呼籲，政府要改善原住民的長期生活條件，「我們希望國內的兄弟姐妹都能平安，我們不想要更多壓迫。」據悉，其他訴求包括徵收更高額的富人稅，開除不當處理示威的內政部長與國防部長。

▲▼厄瓜多衝突。（圖／路透）

▲厄瓜多長達13天的示威活動癱瘓國內經濟。（圖／路透）

《衛報》報導，此消息一出，示威者聚集在公園，開心大喊，「我們做到了！」一名抗議者瑪唐哥（Rosa Matango）表示，「作為一名母親，我為了我們的未來開心。我們原住民奮戰，失去了很多兄弟，但是我們會繼續前進。」聯合國駐厄瓜多協調員佩羅（Arnaud Peral）指出，和平的時刻終於來臨，「這項協議是非凡的一步。」

綜合外媒報導，莫雷諾1日宣布實施撙節政策，內容包括取消燃油補貼，導致油價暴漲，引發民怨抗議與罷工，許多道路被封鎖，酪農業、花卉產業停擺，石油產量減少一半，重要出口業都被迫停止，全國一度進入緊急狀態，實施宵禁。厄瓜多公共申訴專員辦公室13日表示，這一次示威活動造成7人死亡，1340人受傷，1152人被捕。

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