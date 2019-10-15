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用AI舖床、折口布、點餐　新北教育局開「餐旅AI營」體驗職場生活

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▲▼ 新北教育局開「餐旅AI營」體驗職場生活 。（圖／記者崔至雲攝）

▲學生進行旅館鋪床職場英語體驗。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市教育局今（15日）辦理「餐旅群」及「設計群」多元職場英語體驗營。副市長謝政達也與學生體驗AI人臉辨識、客房智能、舖床、折口布及智能點餐等英語課程，以專業英文培養具有國際移動力的技職人才。

謝政達表示，新北技職迎接國際化職場，以技職雙語教育政策提升就業能力，從動手做開始，到學習專業英文及職場英語，並強化英語應用於生活及職場。今年首創跨域職場英文體驗課程，結合12所科技院校及產業資源的學習模式，課程種類最多且範圍最廣，橫跨5大群科11科系，全面建立學生雙核心能力「專業技能」與「專業英語」。

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▲▼ 新北教育局開「餐旅AI營」體驗職場生活 。（圖／記者崔至雲攝）

▲餐旅群學生體驗職場英語。（圖／新北市教育局提供）

鶯歌工商學生陳韋心說道，藉由利達數位影音科技有限公司參訪，讓他瞭解影視特效工作內容與產業現況和趨勢，更幫助自己提早認識就業市場及規劃職業生涯。

南強工商學生游家瑜也說，智能旅館，顛覆住房體驗，從人臉辨識及點餐體驗更加強餐旅英語的學習，未來希望能從事飯店業」。樹人家商學生林愛玲提到，在國際飯店工作，培養自己英語能力是很重要的，很高興爭取到這次的體驗機會，學習職場英語及產業所需之專業技能，提升未來的職場就業力。

▲▼ 新北教育局開「餐旅AI營」體驗職場生活 。（圖／記者崔至雲攝）

▲謝政達與學生體驗職場折口布。（圖／新北市教育局提供）

景文科技大學職場英語體驗課程以「智能旅館」及「綠幕拍攝」為主題，學習職場與生活應用專業英文及對話的能力。餐旅群課程結合AI以手機掃瞄QR code進入智能旅館，使用人臉辨識辦理入住手續、燈光自動顯示引導入住的房間、自動行李車運送行李及用餐區智能點餐體驗等。並同時與「台北萬豪酒店」及「利達數位影音科技有限公司」知名企業合作，安排學生到現場以英文實際演練，設計群課程還能實作如何將虛擬綠幕拍攝與影視後期製作技術整合，提升學生創意發想及設計思考與表現能力。

▲▼ 新北教育局開「餐旅AI營」體驗職場生活 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼學生參與職場英語體驗營 。（圖／新北市教育局提供）

▲▼ 新北教育局開「餐旅AI營」體驗職場生活 。（圖／記者崔至雲攝）

新北教育局表示，今年推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，以「專業」、「扎根」、「國際」、「跨域」與「創新」五大面來具體落實，在國際技職面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略，培養接軌國際的技職人才。
 

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