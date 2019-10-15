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金門破獲史上最大運毒案！498kg「麻黃鹼」夾藏床板　太重露餡5嫌遭逮

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▲▼金門史上最大宗，床板運毒案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲嫌犯訂製床板，並將麻黃鹼夾藏其中。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／金門報導

金門地檢署15日召開記者會，宣布破獲金門史上最大宗運輸毒品案，以陳嫌為首的5人運毒集團假借搬運傢俱，將淨重498.99公斤的四級毒品麻黃鹼夾藏在床板中，倘若運入台灣本島，估計可製造甲基安非他命約400公斤、提供800萬人次吸食，市價將近新台幣5億元。目前涉案5嫌均已遭法院裁准羈押禁見，全案依法提起公訴。

海巡署偵防分署金門查緝隊指出，經報請金門地方檢察署指揮偵辦、研案分析後，邀集轄區警巡單位組合團隊，並由金門查緝隊於108年7月28日上午11時許在金湖鎮料羅淺水碼頭起獲佯裝搬運傢俱之貨車，並再釘實的床底板中發現夾藏大量的麻黃鹼，淨重達498.99公斤，並循線查獲登記寄貨、意欲逃離的鄭姓犯嫌，再依數位鑑識等科技偵查，陸續拘提陳姓主嫌、及許嫌、廖嫌、蔡嫌等人到案。

檢方深入調查後發現，蔡嫌負責訂製特殊尺寸床板，並藉此夾毒掩護，隨後再於7月24日駕駛航運公司船舶前往福建省大嶝海域，接駁分裝成20袋飼料袋的麻黃鹼，並藏放於密艙中，待運抵金門後再夾藏在床板內釘實，計畫於7月28日先以小貨車將「毒床板」載往碼頭，再透過國內航運送往台北港販售牟利。

▲▼金門史上最大宗，床板運毒案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金門史上最大宗，床板運毒案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲釘實的床板一撬開，裡頭裝的全是毒品。（圖／記者郭世賢翻攝）

不料查緝小組早已掌握相關情資，且因5嫌訂製的床板尺寸怪異、重量超乎尋常，因此被幹員立刻識破，當場查獲。檢方估算，498.99公斤的麻黃鹼可製成甲基安非他命約400公斤，市值將近新台幣5億，可供800萬人次吸食，倘若運入台灣本島後果不堪設想。

5嫌在落網後也遭法院裁定羈押獲准，全案於8日偵結起訴。海巡署偵防分署強調，「毒品引進門，全家進鬼門；珍惜生命，拒絕毒害」，毒品影響國內治安及國人健康甚鉅，將持續結合治安單位戮力執行毒品查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡免費服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。

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▼金門地檢署召開記者會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金門史上最大宗，床板運毒案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金門史上最大宗，床板運毒案。（圖／記者郭世賢翻攝）

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