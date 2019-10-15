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「包羊膜囊內」取出求活！粉色胎兒成帶殼寶寶　神奇場景全都錄

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▲▼（圖／翻攝自微博／天下泉城）

▲胎兒包在羊膜囊內出生。（圖／翻攝自微博／天下泉城

記者黃心瑀／綜合報導

大陸福建一名化名小玲的36歲少婦，於今年初時做了人工試管嬰兒，但卻在懷孕到第36周時，突然出現腹痛、陰道出血的症狀，隨後被檢查出胎兒有帆狀臍帶的症狀，需要緊急剖腹生產以保住胎兒。醫生利用En caul技術進行手術，讓小玲能夠產下包在羊膜內的「帶殼寶寶」，近日這段神奇的影片也被公布，吸引許多人的關注。

綜合外媒報導，結婚8年的小玲一直以來都沒有懷孕，所以才選擇在今年做人工受孕，也成功地懷上了寶寶，但好景不常，在胎兒到第36周時，她出現了不舒服跟出血的症狀，到院檢查後被告知，若是不馬上剖腹生產，肚子裡的胎兒很有可能會不保。

於是小玲在7月16日時接受手術，醫生使用了一種名為En caul的技術，讓嬰兒能夠包在羊膜囊內出生，成為一個「帶殼寶寶」；從網路上釋出的影片中可以看到，身體透著淡粉色的胎兒包裹在羊膜囊內，跟著羊水一起來到這個世界上，整體的模樣就像一顆巨型透明雞蛋，而且可以盡最大的限度保護住胎兒跟產婦。

報導中指出，為小玲開刀的福建省婦幼保健院產科潘勉主任表示，一般來說嬰兒出生時總是會伴隨著第一聲的啼哭，以表示呼吸系統已經適應了新環境；但這個男嬰比較不一樣，儘管出生了卻仍舊像待在母體一樣，一直到醫生把膜打開，嬰兒呼吸道被清理過後才放聲大哭，時間也比其他小孩晚了2分鐘之多。

潘勉還說，會使用En caul技術是因為早產兒比一般足月的小孩來的脆弱，由於早產是嬰兒死亡的主要原因之一，因此讓胎兒在羊膜囊的保護下出生，不僅可以減少皮膚水分的流失，還可以避免早產後體溫溫度迅速下降的情況，降低剖腹期將嬰兒受傷的風險；即使分娩不成功，嬰兒也可以透過傳統的剖腹產出生，這又是另一種選擇。

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